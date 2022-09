Een Japans oranjefeestje als balsem voor de voetbalziel

Van het infame WK in Qatar wil ik niets zien. Vanaf medio november strekt zich een ‘winterstop XL’ voor mij uit. Ook weleens lekker.

Toch kleurde mijn hart zondag een beetje oranje dankzij een appje van een Ajaxvriend, dat het vertrekpunt werd van een YouTubevoetbalreis naar de andere kant van de wereld.

We zien een voetbalveld liggen met een brede atletiekbaan eromheen. ‘Stadion’ is een groot woord, het lijkt eerder het sportveld van een Amerikaanse college. Achter het veld schuiven auto’s voorbij op een snelweg die hoog wordt opgetild door betonnen pijlers.

We zijn in Japan. Op de een of andere manier zie je dat direct aan de bergen die het decor vormen. Welkom in de prefectuur Mie, bij een voetbalwedstrijd in de Japan Football League, niveau vier van de Japanse voetbalpiramide: Veertien Mie tegen Verspah Oita. In de curva staat de fanatieke aanhang van de thuisclub, een paar dozijn sterk, bezeten te trommelen. “Vië-tjèn, vië-tjèn!” hoor je ze af en toe scanderen.

Je zou bijna over de clubnaam heen lezen. Veertien. Ja, echt, in Mie, ergens ter hoogte van plaatsen als Kuwana en Yokkaichi, een slordige anderhalf uur bezuiden Tokio, speelt een club die zich vernoemde naar het rugnummer van Johan Cruijff. Op z’n Nederlands. In het clubembleem grijpt een Hollandse voetballeeuw de letter V van Veertien vast. Elftal en supporters gaan in het oranje gekleed. Veertien Mie vierde begin dit jaar zijn tienjarig bestaan.

Of de club Cruijffvoetbal speelt, zou ik niet durven zeggen, maar men heeft de wind duidelijk in de zeilen: na vijf opeenvolgende promoties vanuit de kelderklassen speelt Veertien Mie inmiddels landelijk en is het een profclub geworden.

Op 20 november, de dag waarop in Qatar de grote dans op het massagraf der over de kling gejaagde bouwvakkers begint, speelt Veertien Mie thuis tegen Maruyasu Okazaki. Een klein, alternatief oranjefeestje als balsem voor de voetbalziel.

