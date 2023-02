Een jaar na de Russische invasie: de ‘goede slechte Russen’ steken geen poot uit

Een jaar na het begin van de Russische invasie in Oekraïne wijst niets erop dat Poetins oorlogszucht is gestild, aldus Derk Sauer. Een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne zou een weg uit de oorlog kunnen zijn.

‘Ik schaam me dat ik niet genoeg tegen Poetin heb gewaarschuwd,’ schreef ik op de dag dat de invasie begon. Die schaamte is er – honderdduizenden doden verder – bepaald niet minder op geworden. Hoe kon ik – en Russische collega’s, vrienden en Oekraïners zelf met mij – de duivelse intenties van Poetin zo hebben onderschat? Terwijl hij in woord en geschrift al jaren tamboereerde op het herstel van de ‘Roesskij Mir’ – het groot-Russische rijk. Het paste niet in ons denkraam dat in deze tijd in het hart van Europa jongens de dood in zouden worden gejaagd, dagelijks genocide zou plaatsvinden.

Daar is nog een plaatsvervangende schaamte bijgekomen. Schaamte voor de passiviteit van de Russen, die we in onze 32 jaar in Moskou juist leerden kennen als warme, hartelijke en gastvrije mensen.

Zeker, er zijn de dapperen die zich vanaf dag één uitspreken tegen de oorlog, zoals Aleksej Navalny, Ilja Jasjin en Vladimir Kara-Moerza. Hun namen, en die van duizenden anderen achter de tralies, kunnen niet vaak genoeg hardop worden herhaald.

Laten we niet vergeten dat afgelopen jaar 20.000 Russen zijn gearresteerd die tegen de oorlog ageerden. De oorlog is allerminst populair bij de Russen. Een kleine fanatieke minderheid steunt Poetin van harte. Maar veruit het grootste deel van de Russen kijkt weg, heeft het dagelijks leven hervat en herhaalt de mantra dat ‘oorlog natuurlijk verschrikkelijk is’ zonder de verantwoordelijke daarvoor te willen of durven aanwijzen.

De angst zit diep

Net als in de Sovjettijd spreken mensen zich alleen nog in de intimiteit van de keukentafel vrij uit. Eenmaal op straat dreunen ze de bekende propagandapraatjes op. De angst zit diep. Dat is begrijpelijk. Maar je zou willen dat meer Russen de moed opbrengen om op te staan tegen de oorlog, al is het maar met een klein gebaar.

Sinds het begin van de oorlog hebben precies één Russische diplomaat en één oligarch de invasie veroordeeld. Miljoenen Russen zijn vertrokken – uit walging voor Poetin, uit angst om het leger in te moeten of met het besef dat er voor jonge mensen geen toekomst meer is. Eenmaal in het Westen hoor je ze nauwelijks meer – met uitzondering van de Russische journalisten die hun strijd in ballingschap voortzetten. De Oekraïense professor Timofiy Mylovanov muntte de term ‘goede slechte Russen’ – zij die misschien wel tegen de oorlog zijn maar geen poot uitsteken om er een einde aan te maken.

En dan is er nog het koor van – vaak ook progressieve – westerse prominenten die vanaf de zijlijn oproepen tot ‘vredesonderhandelingen’ en zich uitspreken tegen het sturen van wapens. Uit deze hoek blijft rondzingen dat Poetin ‘niet vernederd’ mag worden en ‘een uitweg moet krijgen’. Al het geweld zou terug te voeren zijn op een verbroken belofte van de Navo om niet ‘op te rukken naar het Oosten’.

Zeker, de wortels van deze oorlog voeren, zoals de historica Anne Applebaum goed beschreef in The Atlantic, terug naar 1991 en de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Toen nam Moskou zonder enig overleg alle attributen van de USSR over, de ambassades, de permanente zetel in de VN, de internationale verdragen. Terwijl Kazachstan, Azerbeidzjan, de Baltische staten en al die andere Sovjetstaten daar net zoveel recht op hadden. Toen is de cruciale fout gemaakt om Rusland niet te dekoloniseren, maar in woord en daad de opvolger te laten zijn van de Sovjet-Unie. De handen en voeten waren dan wel afgehakt, maar in het hoofd voelden – en voelen – Russische machthebbers zich nog steeds heerser over dat Sovjetrijk.

‘Deze oorlog gaat uitsluitend over de vernietiging van Oekraïne, als staat, natie en cultuur. Poetin heeft een hekel aan Oekraïne. Zo simpel is het. Daarom kan Oekraïne nooit tegemoetkomen aan de Russische eisen en is een vredesverdrag bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Alleen een complete militaire en politieke nederlaag van Poetins Rusland kan tot een duurzame vrede leiden,’ schreef de Russische commentator Leonid Grozman in The Moscow Times.

Poetin kan, zoals Biden terecht zei, in een handomdraai de oorlog stoppen.

Maar niets wijst in die richting. De oorlogseconomie draait op volle toeren. Schuilkelders worden ingericht en antiraketsystemen worden op de daken van regeringsgebouwen gezet. Schreeuwende propagandisten bereiden de bevolking op tv niet voor op vrede maar juist op de allesbeslissende slag tussen ‘goed’ (de Russische orthodoxe ideologie) en ‘kwaad’ (Oekraïense en westerse nazi’s). Politici als de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock en EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen worden inmiddels voor nazihoeren uitgemaakt op de staats-tv. Ook al komt het tot onderhandelen, dan nog is duidelijk dat alle beloftes die Poetin doet nietszeggend zijn voordat de inkt van zijn handtekening is opgedroogd. In zijn grote speech deze week zei Poetin het nog eens ondubbelzinnig: “Het is uitgesloten dat Rusland een militaire nederlaag lijdt.”

‘Totale overwinning op Poetin, of beter totale vernedering’ is juist de enige optie, aldus Anne Applebaum. Vraag is alleen hoe we overwinning en vernedering definiëren.

Na dit eerste jaar is de oorlog een slijtageslag geworden. De loopgraven doen steeds meer aan de Eerste Wereldoorlog denken. Poetin offert duizenden soldaten op voor elke meter. Oekraïners zijn wel gedwongen om mee te gaan in deze oorlogsvoering en lijden zo ook zware verliezen. Oekraïners vechten heldhaftig, maar, zoals de historicus Stephen Kotkin in The New Yorker zegt, ‘met de linkerarm op de rug gebonden’. “Bij een slijtageslag is de vijand alleen te verslaan door de wapenfabrieken van de tegenstander te vernietigen,” aldus Kotkin. En dat is voor het Westen een brug te ver, gezien de nucleaire dreiging. Bovendien verschiet Oekraïne meer ammunitie dan er in heel Amerika en Europa nu wordt geproduceerd. Het eind van de voorraden komt in zicht. Mocht China – zoals de Amerikanen nu vrezen – echt wapens aan Rusland leveren, dan wordt de toestand nog veel kritieker.

Kotkin omschrijft de huidige situatie ‘meer als een moordpartij dan een oorlog.’

Poetin speelt de ‘long game’. Hij kan meer soldaten op de been brengen, zijn oorlogsindustrie draait op volle toeren. Hij is niet afhankelijk van wapenleveranties door derden. Sancties treffen de Russische economie zeker, maar niet genoeg om de oorlogsindustrie lam te leggen of de bevolking hongerig te maken. Opstand van binnenuit is vooralsnog een illusie.

Valt hieruit te komen? Of moeten we accepteren dat in het hart van Europa nog jarenlang een bloedbad plaatsvindt? Stephen Kotkin heeft wel een idee. ‘Oekraïners kwamen in opstand tegen hun tirannen omdat ze de Europese weg wilden inslaan. Lidmaatschap van de EU is cruciaal.’ Wat is beter: dat Oekraïne elke centimeter van haar grondgebied behoudt maar geen lid wordt van de EU – of dat Oekraïne zo veel mogelijk – maar niet alles – terugverovert en wordt omarmd als EU-lid en Europees land? ‘Zeker dat laatste,’ stelt Kotkin. ‘EU-lidmaatschap kan zeker worden gekwalificeerd als een overwinning.’

Een versnelde toetreding tot de EU geeft Zelenski de ruimte tot onderhandelen op het voor Kiev gunstigste moment. Het is een controversiële gedachte – en uiteindelijk aan de Oekraïners om te bepalen of ze zo’n deal willen maken. In de tussentijd moeten we militair en politiek vol achter Oekraïne blijven staan. Anders is alles verloren.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.