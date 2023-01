Een hysterische show die Chantal Janzen past als een satijnen japon

Beeld Videoland

Zo heel af en toe verlangt Lips terug naar het grote tv-vermaak van weleer. Naar de grote studioshows van Willem Ruis, Ron’s Honeymoonquiz, of Uhhh... Vergeet je tandenborstel niet! met Rolf X Wouters. Vals sentiment, weet Lips ook zelf wel, vroeger was lang niet alles beter. En voor over-de-topentertainment kun je nog steeds terecht bij RTL4, dat met Chantals Pyjama Party op vrijdagavond de hoogtijdagen van Ron Brandsteder doet herleven.

Hoe ze het voor elkaar krijgen weet Lips niet, maar de makers weten telkens weer een zaal vol in pyjama gestoken hysterische vrouwen (de weinige in pyjama gestoken mannen gedragen zich even hysterisch) bijeen te krijgen, die meer dan een uur lang uitzinnig klappen, dansen, juichen en lachen. Tel daar een decor in zuurstokkleuren, harde muziek en krankzinnige spelletjes bij op en het kan niet meer misgaan.

Maar de ster van de show is, uiteraard, Chantal Janzen, wie dit programma past als een satijnen japon. Ze maakt grappen, rent van hot naar her en windt de zaal moeiteloos om haar vinger. De kandidaten, die permanent op het randje van de slappe lach lijken te verkeren, doen alles wat Janzen ze opdraagt, hoe stompzinnig de opdrachten ook zijn.

Bij sommige spellen ligt de verwijzing naar de Honeymoonquiz er wel heel dik bovenop: daar viel de verliezer van een quizje in een grote pan soep, hier belandt ie, verkleed als kaassoufflé, in een bak cocktailsaus. En nog steeds gaat het winnende stel op een vliegvakantie, in dit geval naar Kaapverdië.

Maar hoe weinig vernieuwend ook, toch was Lips onder de indruk van het vakmanschap waarmee de show is gemaakt, van de uitzinnige sfeer in de studio en van de vlekkeloze presentatie van Janzen. En dat het allemaal niet veel meer om het lijf heeft dan een ruim vallende streepjespyjama neemt Lips daarbij graag voor lief.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.