Een hoogzwangere vrouw werd door tien man van haar bed gelicht vanwege het haatbericht

Een dag ervoor had ik een van de mannen van de recherche al gesproken. En tijdens de rechtszitting zaten ze inderdaad, zoals aangekondigd, op de achterste rij. Ter steun, maar ook omdat míjn onvrede, hún onvrede was.

“Tja, dit is dus waarom veel collega’s gefrustreerd thuis komen te zitten. Iemand doet aangifte van iets ernstigs, maar van bovenaf wordt gezegd dat we niks met de zaak mogen doen.” (...) “Wij zitten hier vanuit een rechtvaardigheidsgevoel. Maar de praktijk is dat het daar vaak niet van komt.”

In een notendop: ik had aangifte gedaan van bedreigingen. Die kreeg ik al bijna twintig jaar, maar nu waren ze extremer en gevaarlijker dan daarvoor. Tot mijn verbazing gaf de officier van justitie al binnen een paar weken de opdracht om het onderzoek te staken, want onbelangrijk.

Ik schreef een column over mijn ongenoegen in deze krant, burgemeester Halsema belde, de hoofdofficier van justitie werd erbij gehaald: het onderzoek werd hervat. Driekwart jaar later kreeg ik bericht dat een verdachte was gevonden. Een hoogzwangere vrouw werd in opdracht van de officier van justitie, tegen de wil van de politie in omdat het een te extreme methode was, door tien man van haar bed gelicht. Computers in beslag genomen, bewijs gevonden en de verdachte bekende het versturen van een haatbericht.

Ik mocht, vanwege privacybescherming, niet weten wie verdachte was en welk bericht van haar kwam.

Tot vrij kort voor de zitting.

‘Je verdient de dood en het is een wonder dat je nog leeft!!! Wat een MONSTER ben jij!! Kankerwijf!! Ik hoop dat ze van jou als je dood bent ook een kunstwerk maken!!’

“Maar dit is helemaal geen bedreiging,” zei ik tegen de officier van justitie, tijdens het gesprek dat we hadden ter voorbereiding op de rechtszaak. “Dit is een doodswens, en niet strafbaar.”

“Jawel hoor,” zei ze. “Ik heb deze uitgekozen omdat ik dit een goede zaak vind.”

Ik fronste mijn wenkbrauwen.

Dat ze daarmee mijn dossier en het onderzoek naar alle andere bedreigingen had gesloten, hoorde ik later van de recherche.

“Ja, zo gaat het bijna altijd. Ook bij Lale Gül bijvoorbeeld. Dan zijn er te veel bedreigingen, dus dan moet je kiezen. De officier van justitie selecteert er een paar en die worden dan vervolgd. Zo sluit je een dossier.” (...) “Behalve bij Geert Wilders, daarvoor is een speciaal onderzoeksteam opgericht. Maar dat is natuurlijk absurd als je weet dat jij ongeveer net zoveel bedreigingen hebt ontvangen en er voor jou nu niets meer wordt gedaan.”

Tijdens de zitting vertelde de verdachte dat ze getraumatiseerd was geraakt door de inval. Zo ernstig, dat ze al een tijd niet meer in staat was om naar haar werk te gaan.

Ik verzocht de rechter haar niet verder te straffen.

De rechter sprak haar vrij. Case closed.

