Een Hollands bakje friet laat Oekraïners even hun sores vergeten

In de Oekraïense stad Boetsja stond twee weken geleden een frietkraam. In Nederland zijn we nogal gewend aan dergelijke frituurwagens die ons voorzien van kroketten, bamiballen en patatjes speciaal. Niets bijzonders dus op het eerste gezicht. Toch is déze frietkraam wel uniek. Niet alleen omdat Boetsja midden in oorlogsgebied ligt (afgelopen april werd daar nog een massagraf gevonden), maar vooral door de tekst die de voorkant van de kraam siert: ‘Lekkers uit Holland’.

Deze frietkraam is een initiatief van Franky van Hintum en Coen van Oosten – in Oekraïne beter bekend als ‘Franky and Coen’. De Brabantse frietbakkers zijn tot nu toe zeven keer naar het oosten gereisd om gratis snacks uit te delen aan de bevolking. Ze begonnen in maart aan de Poolse grens om hongerige vluchtelingen te helpen en sinds enige tijd reizen ze ook door Oekraïne. Soms met gevaar voor eigen leven. Hun actie is een regelrechte hit: inmiddels hebben ze ruim 90.000 porties friet en 80.000 andere snacks uitgedeeld.

Van hun reizen doen ze verslag via sociale media, door middel van video’s, foto’s en tekst. Over Boetsja schreven ze: ‘We hebben vandaag veel friet gebakken als namelijk zo’n 1600 porties! Hier waren voor het eerst mensen met echt honger. We begonnen volgens planning om 13u maar er stond om 11u al een rij. Ze vroegen ons letterlijk of we misschien al een stuk brood hadden. We zijn daarom al rond 12u begonnen.’

Boetsja was niet de enige locatie die ze aandeden tijdens hun laatste trip. Franky en Coen bezochten tevens Lviv, Irpin, Borodjanka en Hostomel. Daarnaast bakten ze friet voor kinderen in weeshuizen én op een militaire basis. Tussen de kapotgeschoten gebouwen troffen ze overal lange rijen aan. Voor velen was dit bakje friet de enige maaltijd van de dag. Sommigen namen tupperwarebakjes mee van huis, zodat ze een extra portie konden bewaren.

Het initiatief ‘Lekkers uit Holland’ ontroert me. Ten eerste heb ik er bewondering voor dat de mannen steeds opnieuw naar oorlogsgebied afreizen – later deze maand gaan ze wéér. Bovendien vind ik het een krachtig symbool. Vrijwel iedereen wordt gelukkig van een bakje friet. Hoe fantastisch is het dat twee mannen uit Helmond Oekraïense burgers op deze manier even hun sores laten vergeten?

Op het nieuws zien we veel ellende, maar dít bestaat ook: mensen die het leven van een ander weer kleur geven. Al is het maar voor heel even. Ik denk daarbij niet alleen aan Franky en Coen, maar ook aan bewoners van Ter Apel die afgelopen zomer massaal pannen soep naar de vluchtelingen kwamen brengen. Of aan muzikanten die spelen voor alzheimerpatiënten, zodat zij een mooie middag hebben. Want écht: zelfs iets ogenschijnlijk ‘kleins’ kan voor iemand een wereld van verschil betekenen.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.