Een heerlijk Hollands potje zwartepieten bij MAX Vakantieman

Zelden zal MAX Vakantieman zo actueel zijn geweest als maandagavond. Direct na het Achtuurjournaal waarin de bosbranden op Rhodos prominent figureerden, zat Sybrand Niessen klaar om de toeristische rampspoed van extra duiding te voorzien. Met aan tafel de directeur van reisorganisatie Corendon en in het publiek twee geëvacueerde vakantiegangers.

Dat leverde meteen een heerlijk Hollands potje zwartepieten op. Het was duidelijk dat de twee zonaanbidders iemand de schuld wilden geven voor hun in rook opgegane strandretraite. Een van hen: “Toen het brandalarm van het hotel ging, ben ik gaan rennen voor mijn leven. Op zo’n moment ben je aan jezelf overgeleverd.”

Twee dagen later was hij vooral boos dat Corendon dit allemaal niet had zien aankomen. De directeur was, zoals het hoort in de arena van de consumentenjournalistiek, niet behept met een bijster groot gevoel voor empathie en waste zijn handen in onschuld. Het was allemaal overmacht.

En toen moesten de twee fijnste onderwerpen nog komen. Het eerste ging over relatieproblemen op vakantie. Er was een liefdesexpert die handzame tips gaf, bijvoorbeeld over de heenreis, al dan niet met jengelende kinderen. “Zie de reisdag niet als extra vakantiedag en vorm een team met je partner,” doceerde ze. En hoe moest het als het, eenmaal aangekomen, allemaal wat tegenviel? “Zorg ervoor dat je vooraf niet al te hoge verwachtingen hebt en schuif vervolgens niet alle teleurstelling op je partner af.”

Tot slot kwamen we weer terug bij waarvoor de Vakantieman op aarde is: het uitspitten van conflicten tussen toerist en touroperator. Busreisaanbieder OAD verplichtte alleenstaande reizigers, die een hulpmiddel zoals een rollator nodig hebben, om een begeleider mee te nemen. Twee van hen besloten niet naar een andere reisorganisator te zoeken, maar zich als ‘gedupeerde’ bij MAX te melden.

Het scenario werd daarna volledig gevolgd: De ombudsman van de omroep vond de situatie uiteraard ‘regelrecht schandalig’ en OAD zelf stuurde lafjes een schriftelijk statement vol ambtelijke taal. Als breekijzer was er ook een juriste in de studio. Die had de zaak – het ging onder meer om een bustrip naar het Zwarte Woud – onderzocht en adviseerde de slachtoffers een stap naar het College voor de Rechten van de Mens.

Presentator Niessen verblikte of verbloosde niet. Hij had in 16 seizoenen Vakantieman duidelijk wel gekkere dingen meegemaakt.

