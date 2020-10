Een heel goed idee: afvalwater uit Fukushima in zee dumpen

Toegegeven, dit gebeurt niet vaak. Dat ik van gedachten ­verander. En daarom deel ik het maar even met u.

Ja, natuurlijk heb ik het over het in de oceaan dumpen van tonnen afvalwater uit de kerncentrale Fukushima Daiichi in Japan. Dit is namelijk, in tegenstelling tot wat uw onderbuik u waarschijnlijk doet vermoeden, een heel erg goed idee.

Die onderbuik zegt waarschijnlijk (behalve als u nucleair expert bent) iets als: ‘radioactief water in zee dumpen is levensgevaarlijk en alle vissen gaan straks muteren en als we die dan gaan eten, dan gaan we dood en de wereld vergaat! ALARM!’ Maar dat is dus, zoals het vaak gaat bij sprekende onderbuiken, niet correct.

Normaal gesproken zou ik dan nu beargumenteren dat die ongeïnformeerde onderbuik een probleem is, omdat die zorgt voor angst en dat angst zorgt voor tunnelvisie en domme beslissingen. Maar, en hierdoor ben ik van gedachten veranderd, in dit specifieke geval hebben we te maken met een uitzondering. Uw angst voor lichtgevende, kankerverwekkende zeedieren is mogelijk een godsgeschenk.

Het is dus belangrijk dat iedereen zo bang mogelijk blijft, maar met de informatie die ik nu ga geven, verdwijnt die angst bij u waarschijnlijk. Dus laten we afspreken dat u deze column verder aan niemand laat lezen.

Want, dat afvalwater bevat weliswaar wat radioactieve componenten; feitelijk is dat gewoon natuur. Geen enkel probleem, zolang het maar niet in een grote concentratie in je lichaam komt. En dat is het aardige van de oceaan. Die is zo groot dat al die componenten zo verspreid raken dat ze geen kwaad kunnen.

De reden dat het afvalwater uit Fukushima ondanks dat, tot nu toe nog niet in zee werd geloosd, is dat mensen er toch bang voor zijn. En die angst zorgt niet alleen voor veel stress bij mensen. Het heeft ook een groot effect op de visserij. Maar een nieuwe directeur van de kerncentrale is het roer aan het omgooien. Geen onnodige opslag van iets ongevaarlijks meer. Hij gaat op korte termijn bekend maken dat het afvalwater toch de oceaan in gaat. En hoewel ik eerst van mening was dat de effecten van angst en stress zo groot zijn, dat je mensen daar tegen moet beschermen, realiseer ik me nu dat we iets nog veel groters moeten beschermen: de oceaan.

90 procent van de vispopulatie is sinds de jaren vijftig verdwenen. Geen biodiversiteit is einde leefbare planeet. Daar moeten we dus zo snel mogelijk op ingrijpen en wat nu nodig is, dat zijn grote no-fishzones in de oceaan waar populaties weer kunnen groeien.

Toen na de kernramp in 2011 de visserij in de Pacific nagenoeg stil lag, bloeide het zeeleven op. Exact wat nodig is. Dus dump dat ongevaarlijke water en wees er alsjeblieft massaal doodsbang voor. To save the ocean.