Een harnas van verbeten woede

Twee vrouwen staan tegenover elkaar. Ze zwijgen. Een van hen perst haar lippen samen om niet te schreeuwen. Of om niet te huilen? Beide. Schreeuwhuilen. Huilschreeuwen. Ze heeft het deze periode zoveel gedaan. Maar ze weigert het bij de vrouw tegenover haar. Die krijgt haar tranen niet.

Het is 2017. Enkele weken geleden is mijn moeder van de trap gevallen. Terwijl artsen haar schedel lichtten, werd mijn vader onterecht een cel in gesmeten. ’s Avonds kwam hij pas vrij. De dag erna ontvingen we een brief van de officier van justitie waarin stond dat mijn vader was aangeklaagd voor huiselijk geweld. Door mijn moeder. Die in coma lag en uiteindelijk stierf.

Naar aanleiding van een woedende column over deze kafkaëske toestand zijn mijn vader en ik uitgenodigd voor een gesprek. En daar staat ze. De politiechef. Ze kijkt star. Mijn verwijten pareert ze met een herhalend ‘U begrijpt het niet helemaal.’ Of: ‘Zo gaat het nu eenmaal.’ Uiteraard valt ook het woord ‘procedures’. Ik knijp mijn vuisten tot mijn knokkels wit zien. De ontmoeting eindigt koud. Wij zullen elkaar nimmer naderen.

Vijf jaar later krijg ik een privébericht op Instagram. Een gezicht onder zachte krullen kijkt me vanaf een profielfotootje aan. ‘Jij kent mij waarschijnlijk niet meer, maar ik moet vaak aan je denken. Wil je eens koffiedrinken?’

Dus daar zitten we nu. Ik adem moeilijk. Oude pijn waarvan ik dacht dat die verwerkt was, knijpt zich vast in mijn strot. Dan begint ze te vertellen. Hoe nerveus ze zich voelde tijdens onze ontmoeting toen. Dat ze die dag haar kind voor het eerst naar de crèche had gebracht en wiebelig was. Maar dat ze had besloten het me ­allemaal goed en duidelijk uit te leggen. “Dat kwam dus niet over,” zegt ze.

Ik vraag of ze nog bij de politie werkt. Ze schudt het hoofd. “Ik voelde me steeds masculiener worden. Formeler. Dat paste me niet.”

Ze heeft behoefte me dit te zeggen. Hoe zij daar zat. Geharnast en wel. En hoe akelig ze dat had gevonden.

Terwijl ze praat, realiseer ik me: ook ik droeg een harnas. Een harnas van verbeten woede. Het was ijzer om ijzer tussen ons. Geen wonder dat we elkaar niet konden raken.

Ik kijk naar haar. Net als vijf jaar geleden, maar nu zie ik haar pas echt. Een vrouw met zachte trekken. Die moedig is. Want ik geef het je te doen: ons ongemakkelijke gesprek van toen oppakken. Het zijn de groten die terug durven te komen op datgene wat in hun leven schuurde.

“Was je bang dat ik nog kwaad was?” vraag ik. Ze knikt. “Maar ik wilde dat je wist hoe ik het toen ervaren heb. En dat ik het jammer vind dat het zo liep.”

Ik glimlach. Misschien moet ze toch eens terug naar het blauw. Juist harde omgevingen hebben zachtheid nodig, mompel ik.

We staan op. “Nog één dingetje,” roept ze vlak voor ik wegga. “Mag ik je misschien een knuffel geven?”

Twee vrouwen staan tegenover elkaar. De één nadert. Dan opent de ander haar armen.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

