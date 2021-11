‘Een harde hand helpt. We zijn in oorlog met een virus. Dan moet je niet laf zijn’

‘Ah, mijnheer Holman. U bent communicatiedeskundige. Kunt u vertellen hoe het kabinet beter kan uitleggen wat er moet gebeuren?”

“Ja, dat kan ik. Regel 1 is: iedereen moet zijn vervelende kop houden! Dus strenge censuur voor artsen en virologen, leden van het OMT en het RIVM.”

“Pardon?”

“Ik ben nog niet klaar. Regel 2: ook de media moeten streng gecensureerd worden. Geen kritische artikelen over het kabinetsbeleid of vragen over het RIVM. Niks over corona!”

“Dit kunt u niet menen, en…”

“Stil! Ik heb nog een regel: alleen de minister-president spreekt. Dus geen andere minister. Niks. Letterlijk één mond.”

“Dit is natuurlijk satire van u.”

“Nee, geen satire!”

“Maar, dit kan toch niet in een democratie.”

“Dat is juist.”

“Dus…”

“Dus er zal altijd slecht worden gecommuniceerd. Er zal dus aandacht besteed worden aan idioten, aan gevaarlijke politieke gekken en dubieuze denkbeelden. Een goede communicatie bestaat namelijk niet in deze omstandigheden. Als je geluk hebt, lees je de juiste krant en kijk je naar de juiste programma’s.”

“Een collega van u heeft gezegd dat het kabinet zijn excuses moet aanbieden voor de slechte communicatie.”

“Flauwekul. Excuses aanbieden helpt geen bal. En hoeft ook niet. Ziet er alleen maar zwak uit. Harde maatregelen helpen, maar dat willen we niet want blijkbaar zijn we bang voor rellen, of de horeca. Heel gek, we zijn angstiger voor een cafébaas dan voor een dame uit de zorg die elke dag covidpatiënten omdraait omdat die anders doodgaan en die zegt dat het zo niet langer kan.”

“Wat helpt wel?”

“Ik kan het nog wel eens zeggen: een harde hand. We zijn in oorlog met een virus. Dan moet je niet laf zijn. Laffe soldaten maken slachtoffers.”

“Maar wat doen we nu tegen dat doormodderen van ons kabinet?”

“Als ze niet hard willen zijn, kunnen we daar niks tegen doen. Dan kan je de beste communicatiedeskundigen uitnodigen en die zullen allemaal wat wauwelen. Ons vak is namelijk een onzinvak. De raad die wij kunnen geven, kan je oma ook geven. Alleen wij doen het met enig gezag omdat we communicatiewetenschappen hebben gestudeerd. Dat is een wetenschap die niets voorstelt. De enige voor wie communicatiewetenschappers goed zijn, zijn communicatiewetenschappers.”

“Maar we krijgen morgen weer een persconferentie met maatregelen…”

“Ik hou wel van dat gewauwel van Rutte en die slappe zinnen van De Jong. Ze communiceren eigenlijk uitstekend. Ze hebben het land dat ze willen.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

