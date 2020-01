Een goede democratie is meedogenloos.

Je hoort weleens: “Het kenmerk van een goede democratie is dat er rekening wordt gehouden met minderheden.”

Hoezo is dat een kenmerk van een goede democratie? Het kenmerk van een goede democratie is dat iedereen die dat wil en genoeg mensen bij elkaar krijgt, een politieke partij kan beginnen en daarmee aan de verkiezingen kan meedoen. Een kenmerk van een goede democratie is dat die verkiezingen eerlijk verlopen. En een ander kenmerk is dat je in een democratie zoveel mogelijk vrijheid van meningsuiting hebt, zodat je andere mensen van jouw standpunt kunt overtuigen.

Als er democratisch is gekozen en mijn visie heeft gewonnen en de andere niet – die dan dus in de minderheid is – snap ik niet waarom ik daar dan toch rekening mee moet houden.

In een goede democratie moet je mensen hun congé kunnen geven, omdat een meerderheid dat wenst. Hadden ze maar beter hun best moeten doen. Of betere ideeën moeten hebben. Of slimmer moeten omgaan met internet en Twitter, etcetera.

Wat betekent trouwens dat ‘rekening houden met’? Dat ik ze op sommige onderdelen waar ik het niet mee eens ben, toch gelijk geef? Ik kijk wel uit. Dan had ik net zo goed geen nieuwe partij hoeven beginnen. Ik wil met alles rekening houden, als die minderheid, die ik heb verslagen, maar zo min mogelijk macht krijgt. Liever helemaal geen macht. Anders had ik geen partij ­hoeven beginnen.

Ofschoon ik meen dat onze Nederlandse parlementaire democratie enigszins te ver­gelijken is met hoe mijn tante Ella vroeger auto reed (mijn vader rukte af en toe aan haar stuur en schreeuwde dan:

“Nu remmen! Rem!! En nu gas! Gas! Schakelen! Schakelen!!”), doen wij het toch niet zo slecht. Ik ben zeer verheugd dat sommige partijen recht tegenover elkaar staan.

Minderheden mogen hier zelfs demonstreren en staken. Dat zijn democratische verworvenheden die soms zelfs de eigen democratie teisteren.

We hebben juist een democratie om elke ethische beweging de mogelijkheid te geven zijn zegje te doen. In een democratie wordt dus al vanzelf rekening gehouden met minderheden. Is elke politieke partij niet begonnen als minderheid? Dat een goede democratie rekening moet houden met minderheden, is vermoedelijk lief bedoeld, maar het is nogal naïef om daar de nadruk op te leggen.

Wie men het beste vindt, moet winnen.

Een goede democratie is meedogenloos.

De minderheid verliest.

