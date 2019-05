‘Een goed ­gesprek met werkloze vereist de nodige deskundigheid’

De gemeente Amsterdam gaat 40.000 Amsterdammers met een bijstandsuitkering oproepen voor een gesprek, lees ik in Het Parool van maandag. Uiteraard geen vrijblijvend praatje, maar samen nagaan of er nu echt geen passende baan voor betrokkene is. Vacatures genoeg! Terwijl er plannen zijn om in de nabije toekomst van honderden ambtenaren afscheid te nemen, denken we er serieus over om met 40.000 waarschijnlijk moeilijk te plaatsen mensen in gesprek te gaan. Gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Bij mij rijzen vele vragen. Wie gaan die gesprekken voeren? Een goed ­gesprek met een werkloze vereist echt de nodige deskundigheid. Kennis van de arbeidsmarkt, zicht op wat er zoal betaald wordt, gesprekstechniek, mensenkennis, et cetera. Krijgen de gesprekken een vervolg? Wat doen we met de mensen die niet komen opdagen? Wat zijn de sancties? Wat doen we met de mensen, die geen enkele baan passend vinden?

Al met al is het natuurlijk lovens­waardig dat de gemeente op dit terrein aan de slag gaat, maar ik moet als ervaringsdeskundige nog zien dat de 20 miljoen euro die voor dit project is uitgetrokken, tot een bevredigend resultaat leidt, los van het feit dat 40.000 gesprekken van gemiddeld twee uur zo veel mankracht (én vrouwkracht) eisen, dat we het ontslag van die vele ambtenaren maar even in de ijskast moeten zetten.

Aart Stijntjes, Diemen