Een gezicht zo ontevreden, als een donkere wolk boven ons zonnige terrasje

In de afgelopen maanden genoot ik met mijn moeder na een wandeling in het Vondelpark van een vrolijke lunch op een zonnig terrasje aan de Willemsparkweg. De mensen op het volle terras waren goedgehumeurd, de bediening opgewekt en de salades lekker.

Aan het tafeltje naast ons kwam een naar schatting 40-jarig stel zitten. De vrouw droeg dure kleding en kostbare sieraden. Ze wist in de eerste paar minuten meermalen voor alle duidelijkheid luidop te roepen dat ze meer dan genoeg geld had. Dat leek evenwel weinig plezier te veroorzaken; haar gezicht was zo indrukwekkend ontevreden dat het als een donkere wolk over ons zonnige terrasje kwam te hangen.

Haar vriend of man tegenover haar had minstens eenzelfde diepchagrijnige gezichtsuitdrukking en zag kans de bediening ogenblikkelijk nors af te snauwen. Het paar was non-stop aan het bellen en maakte ruzie met zo ongeveer iedereen aan de lijn. Luidop gemaakte vijandige opmerkingen en vervelende, door het mobieltje geblafte insinuaties waren voor het hele terras onmogelijk te missen. In de luttele seconden dat ze niet telefoneerden, maakten ze ruzie met elkaar.

Een ruzietje op zijn tijd kan verfrissend zijn, maar voor sommige mensen lijkt een continue staat van vijandigheid normaal. Volgens onderzoek van The Daily Mail maken we gemiddeld ruim 300 keer per jaar ruzie, meestal over kleine dingen, zoals telkens weer niet het dopje op de tube tandpasta draaien. Uit dat onderzoek bleek dat ruzie het vaakst op donderdagavond plaatsvindt en dat de bonje ietsje vaker door vrouwen dan door mannen wordt begonnen. De top-3 irritaties bij vrouwen zijn opvallend toiletgerelateerd: het niet vervangen van een lege toiletrol, de wc-bril niet omhoog doen bij het plassen en licht aanlaten op het toilet.

Op het werk maken mannen juist vaker ruzie dan vrouwen, vooral met collega’s of leidinggevenden. Volgens het CBS heeft ongeveer een derde van de mensen wel eens ruzie op het werk maar gelukkig is slechts bij een kleine minderheid van de werknemers (iets meer dan 2 procent) sprake van een langdurig arbeidsconflict. De meeste ruzie wordt gemaakt in de wereld van cultuur en sport. Ruzie komt ook vaker voor bij afdelingen ICT, financiële instellingen en bij openbaar bestuur en onderwijs. Goedkoop is het niet: naar schatting 15 procent van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door ruzie op het werk.

Ruzie is sowieso niet efficiënt. Het is voor de meeste mensen een extreme energiezuiger. Chronische ruzie leidt op den duur tot mentale stress en psychische problemen. Dat werd goed geïllustreerd door het ruziënde paar dat, ontevreden met de temperatuur van de rosé, de serveerster toevoegde dat het maar goed was dat ze zo’n goede bui hadden, want ‘anders hadden ze er wel werk van gemaakt’.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

