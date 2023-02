Een depressie is een ongelooflijk ontregelende, diep eenzaam makende rotziekte

“Hé hallo. Ik dacht: ik laat even wat van me horen.”

Al maanden kijkt ze me aan. Via Facebookfilmpjes die me altijd raken. Haar ogen. Die mooie grote ogen. En dan haar blik. Soms huil ik een beetje. Omdat ik de blik ken. Van mijn moeder. Omdat ik de blik was. Vorig jaar. Omdat zij ons laat kijken naar haar blik.

Het gaat niet goed met cabaretière Martine Sandifort. Een depressie heeft zijn klauwen in haar gezet. Het gebeurde haar eerder. Ze knapte op. Helaas ging ze afgelopen jaar opnieuw onderuit.

Maar waar de meesten zich verstoppen zodra somberte alle dagen overschaduwt, maakt Martine filmpjes. Make-uploos, maskerloos, weerloos soms, deelt ze het ondeelbare. Ze vertelt hoe lastig de ochtenden zijn, altijd weer die ochtenden waarop je jezelf uit bed moet sleuren. Ze ligt met haar gezicht in een verdrietgrimas naast haar hond die haar wang likt. Ze moppert dat haar almaar door specialisten wordt geadviseerd hoe ze haar dagen moet invullen. “Ik heb zoveel weerstand. Flikker maar een eind op.” Ze vertelt over de troost van een legpuzzel. Over therapie. Medicatie. Jankend proberen het beest te verslaan.

Slechts enkelingen durven zo bloot te zijn. Actrice Hanna Verboom dorst het ook met haar documentaire Samen uit de schaduw. Zij en haar broer Juda zijn bipolair en spreken hierover met (ervarings)deskundigen. “Het is zwemmen terwijl het water je steeds meer omhelst,” zegt rapper Typhoon in de film over zijn donkerte. Een prachtige, verrijkende omschrijving. Zoals al deze getuigenissen dat zijn.

Maar op een dag plaatst Sandifort een nieuw relaas. “Mensen die echt depressief zijn, gaan niet op internet,” heeft ene Monique geschreven. Sandifort praat zacht. “Ik vind het wel heftig dat ze denkt dat ik dit doe om kaartjes te gaan verkopen... Ik weet nog niet eens of ik überhaupt het theater weer in ga. Dus dit raakt me dan toch.”

En ik plant woest mijn vuist op mijn bureau. Want dit is wat ze vaker krijgen, degenen die de moed oppakken om te praten over pijn: het eeuwige oneigenlijke verwijt dat ze dat doen om aandacht te trekken. Het duwt de dappersten onmiddellijk weer de schaamte in.

Waarom zou je denken dat iemand over depressie vertelt uit geldelijk gewin? Hoe cynisch is dat? En wat betreft die aandacht: nou en? Aandacht trekken mag wel met succesverhalen. Dat doen we allemaal. Maar aandacht vragen voor je zielezeer is oneigenlijk?

In Verbooms docu zegt psychiater Dirk De Wachter: “Ik nodig mensen uit te spreken over dingen die moeilijk zijn. Maar ik nodig nog veel meer uit om te luisteren.”

Zij die met valsheid reageren op oprechte verhalen, hebben de boodschap niet begrepen. Een depressie is een ongelooflijk ontregelende, diep eenzaam makende rotziekte. Dus luister. En kijk. Zie Hanna. Zie Juda. Zie Typhoon. Zie Martine.

Zie iedereen in je omgeving die worstelt met het leven.

Zie degenen die het lef hebben zich te tonen. En zie ook hen die dat niet durven.

Martine Sandifort is een heldin. Want zij kijkt ons aan. Zodat wij niet wegkijken.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

