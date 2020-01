Een briefje waar je mee kunt betalen: héél vreemd

De tweeling Puk en Keesje, geboren in 2017, zijn kinderen van de 21ste eeuw. Wat houdt dat in en hoe ziet hun leven straks eruit? Vader Art Rooijakkers gaat op onderzoek uit. Vandaag: betalen mijn dochters nog met contant geld?

Geld moet rollen. Dat zal, maar dan wel uit het straatbeeld. Nergens in Europa wordt zo weinig geld uit de muur getrokken als hier, twee op de drie betalingen in winkels is met een pinpas en vanaf 2021 gaat het kabinet contante betalingen vanaf 3000 euro verbieden om witwassen tegen te gaan. Weten mijn dochters later nog wat contant geld is?

Nee, zegt econoom en journalist Mathijs Bouman, die zelf al een jaar cashloos door het leven gaat, op een biljet van vijftig euro voor jeweetmaarnooit onderin zijn tas na.

“Het lijkt me heel sterk dat je dochters over twintig jaar cash gebruiken. Het gaat sneller dan je denkt. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander over vijf jaar tot zijn verbazing merkt dat die onhandige portemonnee waar alleen maar pasjes in passen toch een handig ding blijkt.”

Bouman is er niet rouwig om. Contant geld bestaat, volgens hem, eigenlijk alleen nog omdat sommige dingen onder de radar moeten blijven. Zwart en crimineel geld.

Daar is innovatie-expert Danny Mekic het niet mee eens. “Er zijn altijd zaken die je niet met een gedeelde rekening wil betalen, zoals een bosje bloemen voor je vriendin bijvoorbeeld. Dat zijn uitzonderingsgevallen en daarom nemen ze in aantal af. Maar dat betekent niet dat ze in belang afnemen. Cash geld kan helpen om je vrijelijk te bewegen zonder dat je op allerlei manieren wordt geregistreerd.”

Mathijs Bouman ziet dat anders: “Het is van een behoorlijke lulligheid, zo’n briefje met een handtekening erop.” Op naar een heerlijke, nieuwe wereld dus. Waar consumenten met hun telefoon, Apple Watch of – heel ouderwets – met een pasje betalen. “Dat heeft amper nadelen, het is hooguit wat storingsgevoelig.”

Daar wringt juist de schoen, aldus Danny Mekic, die benadrukt dat ‘cash geld het enige geld is dat echt van jou is, waarbij je niet afhankelijk bent van derden of tussenpersonen’. “Je moet zorgen dat je als samenleving nooit honderd procent afhankelijk wordt van digitale systemen zonder offline alternatief.”

De jurist en techexpert pleit daarom voor een nationaal plan O (offline) en geeft New Orleans als voorbeeld. De burgemeester riep er onlangs de noodtoestand uit vanwege een ransomware-uitbraak. “De stad werd platgelegd, alle systemen van de overheid lagen eruit. Hulpdiensten waren bereikbaar, maar bijna alles ging via telefoon en pen en papier. Dit is geen sciencefiction. It’s real.” Ook daarom is Mekic’ ervan overtuigd dat cash geld voorlopig niet verdwijnt.

Tot slot geeft Mathijs Bouman onbewust hét argument waarom ik hoop dat Mekic’ gelijk heeft. De econoom vertelt over een onderzoek waarbij een MRI-scan werd gemaakt bij mensen die geld uitgaven. “Wanneer ze knisperend papier afstonden, werd een pijnprikkel verstuurd in de hersenen.” Iets wat niet of minder gebeurde bij het uitgeven van digitaal geld.

Ik hoor vooralsnog bij team-cash. Om mijn dochters over een paar jaar nou een tikkie te laten sturen voor hun zakgeld is ook zo wat.

Voor deze rubriek werkt Art Rooijakkers samen met studenten (Condor) van de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg.