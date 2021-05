Een bouwstop bekt lekker, en dan maakt het niet uit of het waar is of niet

Eens in de zoveel jaar komt er in het stadhuis een opmerking voorbij die echt blijft hangen. Zelfs mensen die de lokale politiek niet aandachtig volgen, zullen zich bij het horen van deze zinnen afvragen waar ze die ook alweer van kennen. Het zijn opmerkingen die in één klap duidelijk maken wat er aan de hand is.

De bekendste is natuurlijk ‘In gelul kun je niet wonen’ van wijlen wethouder Jan Schaefer, een opmerking die de status van spreekwoord heeft verworven. Een andere bekende is ‘de boel een beetje bij elkaar houden’ van oud-burgemeester Job Cohen, een credo waarvan ook iedereen precies weet wat ermee bedoeld wordt. ‘Theedrinken’ kun je in Amsterdam ook niet meer zeggen zonder aan Cohen te denken, hoewel die opmerking vooral een negatieve metafoor is geworden voor slappe hap.

Opmerkingen die onbedoeld beroemd werden, zijn er natuurlijk ook genoeg. ‘Kutmarokkanen’ van Rob Oudkerk hebben we te danken aan een microfoon die in 2002 per ongeluk open stond. De bekendste uit recentere tijden is ‘Overlast is een kwestie van perceptie,’ een zin die toenmalig D66-wethouder Abdeluheb Choho in 2015 uitsprak in een interview met Het Parool. Hij wilde nuance aanbrengen in de heftige discussie over festivals in de stad, maar zijn politieke tegenstanders gingen ermee aan de haal en Choho kon het beeld dat hij klachten niet serieus nam, niet meer van zich afschudden.

Uit dezelfde tijd stamt de term ‘gemeentebordeel’, een olijke benaming voor het project My Red Light, waarbij sekswerkers een aantal ramen in eigen beheer kregen. Woedend liet wijlen burgemeester Eberhard van der Laan door zijn persmensen naar verslaggevers bellen als de term weer eens in de krant verscheen, maar het woord was te symbolisch om niet te gebruiken.

De laatste jaren is vooral het stempel ‘kneiterlinks’ blijven hangen, in 2018 bedacht door VVD’er Eric van der Burg om de samenwerking tussen de vier coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP te symboliseren. Van der Burg wist ook wel dat PvdA en GroenLinks tussen 2006 en 2010 een paar jaar met z’n tweeën hebben bestuurd, en dat die coalitie dus veel linkser was dan de huidige waar de liberalen van D66 aan meedoen. Maar dat is het kenmerk van een goed beeld: als het lekker bekt vraagt niemand zich meer af of het wel klopt.

In de oppositie wordt nu hard gewerkt aan een nieuw ‘frame’: de ‘bouwstop’, die de gemeente zou hebben uitgeroepen. Projectontwikkelaars klaagden eerder dit jaar dat hun aanvragen om stukken grond in Zuidoost te mogen bebouwen niet in behandeling werden genomen. BNR Nieuwsradio zette er de kop ‘bouwstop’ boven en het schandaal was geboren. Het woord herinnert aan de financiële crisis, toen Amsterdam veel woningbouwplannen in de ijskast zette, een van de oorzaken van het grote tekort aan woningen. ‘Bouwstop’ staat symbool voor een klein politiek trauma.

Volgens de wethouders is er geen bouwstop: er zijn domweg te weinig ambtenaren beschikbaar om elke bouwer die in Amsterdam aan de slag wil meteen te bedienen. Een plan uitwerken kost tijd en menskracht, de negen projectontwikkelaars die nu moeten wachten zijn in 2022 als eerste aan de beurt.

Vanuit de oppositie vindt VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé natuurlijk wel dat dit een bouwstop is, en zij heeft interessante dingen blootgelegd. Zo is duidelijk geworden dat de gemeente dit jaar heeft bezuinigd op de afdeling Grondzaken, waar de projectontwikkelaars worden geholpen. Niet zo’n beetje ook, er is dit jaar 12 miljoen euro minder beschikbaar (op een budget van 80 miljoen euro) dan vorig jaar, de Zuidas en achterstandswijken uitgezonderd.

Dat is misschien geen bouwstop, maar wel degelijk een politieke keuze. De kans bestaat dat meer partijen dan alleen de VVD dit willen repareren zodra er weer een beetje budget beschikbaar is. Dan heeft de ophef over de vermeende bouwstop toch iets opgeleverd.

Dat oppositiepartij VVD vorig jaar in een tegenbegroting voorstelde 100 miljoen euro te bezuinigen op ambtenaren en externe inhuur, en daarin geen uitzondering maakte voor de afdeling Grondzaken, laten we maar even buiten beschouwing. De ‘bouwstop’ staat als een huis.

Politiek verslaggever Ruben Koops belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? r.koops@parool.nl.