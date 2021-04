Een boekhandel is geen winkel maar een wezen

Op 26 februari 2021 opende Boekhandel Broekhuis zijn ­vijfde vestiging, in het hart van Deventer. ‘Het is vandaag de dag hoogst ongebruikelijk dat nieuwe boekentempels het levenslicht zien, laat staan midden in een ­pandemie. Om de opening van de boekhandel luister bij te zetten leek me een literaire uitgave passend,’ schrijft directeur Kees Schafrat, tevens eigenaar van Uitgeverij Sunny Home, in het voorwoord van het deze maand verschenen Leve de boekhandel! waarmee nu ook de gefaseerde heropening van de boekhandels in Nederland en Vlaanderen wordt gevierd.

Hij vroeg bevriende schrijvers om een bij­drage – en daarvan heeft hij er veel en ze lieten in ‘deze schrale periode’ van zich horen. Drieëntwintig leverden een lockdownbijdrage aan een bundel die daarmee ook een tijdsdocument is geworden. Thomas Verbogt over een signeersessie vorig jaar in Hengelo, voor zijn roman Als je de stilte ziet. ‘Het is de laatste dag van een leven dat we al heel snel met enige weemoed normaal zullen gaan noemen.’

Van Jente Posthuma tot Adriaan van Dis, van Kees van Kooten tot Pieter Waterdrinker – een feestje is deze bundeling. Over signeersessies en lezingen in boekhandels gaat het, waar vaag bekenden door de schrijver herkend willen ­worden en Tommy Wieringa zich grootmoedig een broer laat toedichten en dan maar bedenkt dat die ‘curator in Kopenhagen’ is geworden.

Rosita Steenbeek schrijft over de Libreria Antiquariato Cesaretti in de Via del Piè di Marmo, bestierd door vader en zoon Saverio en Amadeo, vierde en vijfde generatie boekhandelaars op de plek waar in de oudheid de grootste Isistempel van Rome oprees. Jaap Scholten vond op de Via San Nicolò nr. 30 in Triëst in het antiquariaat van de Italiaanse dichter en schrijver Umberto Saba een ladder die een eeuw geleden door James Joyce werd gebruikt en die nu zijn eigen bibliotheek in Hongarije siert. Jan Siebelink treurt over de boekwinkel op nummer 12 van de Rue Jacob in Parijs die een lampenwinkel is geworden.

René Appel schrijft over een boekhandelaar die mooie woorden verzamelt, zoals dood­gemoedereerd; Rob van Essen komt met het verhaal van de doorgedraaide meneer Van Hazeldonk die hem in als zevenjarig jongetje in zijn boekhandel gegijzeld hield.

Het gaat ook over hoe je kunt thuiskomen in een boekhandel, zoals Nelleke Noordervliet overkwam in het Oxford, Mississippi van Wil­liam Faulkner. Zoals ik ervoer toen ik eindelijk weer naar binnen mocht bij míjn lokale boekhandel. En zoals Mensje van Keulen het verwoordt: ‘De boekhandelaar/ Zijn winkel is geen pand/ waarbinnen allerhande/ spul wat te pronken ligt./ Zijn winkel kan je lezen,/ zijn winkel is een wezen/ met ziel en een gezicht.’

