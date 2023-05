Een blowverbod op en rond de Wallen... Wéér een probleem bedacht

Een blowverbod, nu weer. Soms heb je het idee dat bestuurders en politici nodig een extra probleem willen verzinnen – en nóg meer lelijke borden en banieren om dat uit te venten. No smoking cannabis in public, 100 euro fine, schreeuwen nieuwe plakkaten vanaf nu.

Het blowverbod op de Wallen en directe omgeving komt boven op het verbod op de openbare weg te drinken, de verdere beteugeling van de verkoop van alcohol door winkeliers en de beknotting van het aantal uren waarin de sekswerkers hun inkomen bij elkaar mogen pezen.

Allemaal vanuit de maakbaarheidswensdroom die de Stopera in zijn greep heeft: als we maar een wirwar van verbodjes over het Red Light District uitstorten, blijven de benevelde feesttoeristen wel weg. In Groot-Brittannië heeft Amsterdam zelfs die Stay Away-campagne gelanceerd om de pub crawlers te ontmoedigen. De spotjes zijn van zo’n intense lulligheid dat ik uit ging van een slechte grap. (Nog steeds eigenlijk, maar niemand lacht.)

Zo lang de spotgoedkope vluchten vanuit de eilanden en de ons omringende landen op Schiphol blijven landen, zal ook dat slag toeristen naar Amsterdam komen waarop men in de Stopera zo neerkijkt.

Hoe de politie en de handhavers al die vanuit comfortabele stoelen bedachte regeltjes moeten handhaven, áls je die al zou willen: geen idee.

Zij hebben op en rond de Wallen hun handen veel meer dan vol aan agressieve straatdealers van nepdope en ruim versneden echte drugs. Onvermoeibaar doen ze wat ze kunnen, maar het blijft dweilen met de kraan open. Tijdens een avond en nacht op pad met handhavers zag ik hoe moeilijk het is het al bestaande alcoholverbod op straat te doen naleven. Toeristen die zich overal in kroegen en op terrassen mogen bezatten, mogen al wandelend niet uit hun blikjes of bekers drinken. Het bleek, letterlijk, niet uit te leggen.

Doordat de gemeente op de Wallen héél veel raambordelen heeft gesloten, balt de kijkersdrukte zich natuurlijk samen rond de ramen die er nog wél zijn. Dat tot weerzin van de sekswerkers en de omwonenden – van wie de gemeente de laatsten altijd een stuk beter hoort dan de eersten. Over de worsteling met een erotisch centrum elders in de stad heeft u in Het Parool héél veel kunnen lezen. Voorlopig is het er nog niet, als het er al komt. Het is vooral de vraag of het de Wallen veel gaat helpen.

Plagerijtjes zoals een blowverbod zullen in elk geval geen zoden aan de dijk zetten. Laat de politie en de handhavers zich voorlopig eerst maar concentreren op de veroorzakers van de extreme criminaliteit en overlast op en rond de Wallen: de ‘nepdopers’, de zakkenrollers, de portiekpissers en gevelkotsers.

Scheelt ook weer een boel lelijke borden.

