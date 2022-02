Een bibliotheek alleen voor mij, zoals die diepblauwe kamer waar ik ’s ochtends naar binnen gluur

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat de traditie werd ingezet. Onze eerste kampeervakantie in Bretagne, op het Finistère, zomer 2011. Daarna zouden mijn dochter en ik elke vakantie samen een wandeltocht ondernemen. Wat was ze een pukje, nu ik de foto’s van dat jaar bekijk (en wat was ik jong! En dun!).

We daalden af van de Ménez-Hom, een met Bretonse legendes omgeven ‘heilige’ berg waar de druïdes hebben plaatsgemaakt voor paragliders, naar de draadstaalconstructie van de Pont de Térénez. Een flinke afdaling van ruim tien kilometer met niet altijd even duidelijke markering. Maar daar maalde mijn dochter niet om. Non-stop babbelend denderde ze omlaag.

Eerst ging het over haar Donald Ducks. En dan niet in het algemeen, maar tot in de details. “En toen deden de Zware Jongens dit en toen zei Oom Dagobert dat en toen vonden Kwik, Kwek en Kwak zus en Katrien zo en Guus Geluk en en en...” Ongeveer vijf nummers passeerden de revue, toen bedacht ze gelukkig iets nieuws.

Verzin je ideale huis en beschrijf dat. Zij koos voor een landgoed, met een klassieke woonkeuken en een grote houten tafel met plek voor haar tien kinderen (ze had ook al namen). Ik bedacht de room of one’s own die ik dan wel op dat landgoed van haar zou willen hebben als opa en oma kwamen logeren: een hut hoog in een boom, met een zitje in het raam en boeken rondom.

Ik denk vaak terug aan die wandeling nu ik ’s ochtends in het donker naar de krant loop en verlangend een kamer binnengluur die dan wel geen boombibliotheek is, maar toch een droombibliotheek. De delen wand die niet met boeken zijn bekleed, zijn diepblauw geverfd; ik zie klassieke lambriseringen, antieke lampen. Er prijkt altijd een boeket bloemen van het kaliber bouquet. Ik vermoed een chesterfield, ik moet me beheersen om niet aan te bellen.

Ik heb een rijkelijk gevulde boekenkast. Maar wat ik dus wil, het is een kennelijk lang ingebakken verlangen, is een bibliotheek. Alleen voor mij. En als ik nog even door fantaseer, dan niet in een boom, want die tien kinderen hoeft mijn dochter ook niet meer, ze denkt nu aan een studentenkamer in plaats van een landgoed. Nee, zo een als Karina Schaapman in miniatuur bouwde voor haar nieuwe Muizenhuis-boek, heerlijk afgeladen en met balkons en ladders à la de bibliotheek van het Rijksmuseum.

Ach, laat ik gewoon groot denken: die van het Rijksmuseum will do.

Marjolijn de Cocq schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? m.decocq@parool.nl