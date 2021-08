Een betaalbare woning is een mensenrecht

Een goede vriendin en haar vriend gingen onlangs uit elkaar. Naast liefdesverdriet worstelde ze met een praktisch probleem: ze had een nieuwe woning nodig. Dat bleek geen gemakkelijke opgave, alles was te duur voor een eenpersoonshuishouden. Ze vroeg zich af of ze überhaupt in Amsterdam zou kunnen blijven. Het deed me denken aan mijn eigen relatiebreuk, ruim drie jaar geleden. Ook ik had opeens geen huis meer.

Gelukkig kreeg ik na een paar maanden weer een eigen dak boven mijn hoofd. Voor mijn kleine huisje op tweehoog achter betaal ik de hoofdprijs – ruim de helft van mijn inkomen gaat maandelijks naar mijn huisbaas. Maar ik woon in de stad en hoef mijn studio met niemand anders te delen dan mijn kat.

Ik ben me ervan bewust dat dit tegenwoordig een luxepositie is. We leven immers niet meer in de jaren negentig, toen mijn ouders een huis aan de gracht kochten voor minder dan twee ton (in guldens).

Op dit moment is er een tekort van 279.000 woningen in Nederland. Daarnaast bedraagt de gemiddelde huurprijs binnen de vrije sector in Amsterdam 1605 euro per maand. Een sociale huurwoning lijkt helemaal onmogelijk om te betrekken, tenzij je bereid bent om dertien jaar op de wachtlijst te staan. Voor degenen die aan een hypotheek kunnen komen (voor zzp’ers is dat nog altijd lastig) blijkt het bovendien doodnormaal om vijftigduizend euro te overbieden. Dit alles geeft aan hoe ernstig de crisis op de huizenmarkt is.

Om de woningcrisis het hoofd te bieden, worden er allemaal creatieve plannen bedacht: bewoonbare zeecontainers zijn niet aan te slepen en ook ‘tiny houses’ doen het goed. Onderzoeksbureau Platform31 publiceerde eerder deze week een rapport waarin nieuwe mogelijkheden worden verkend: wonen bij een hospita zou aantrekkelijker moeten worden. Nu is dat in de meeste gevallen vast fijner dan noodgedwongen bij je ex blijven wonen, zoals veel mensen al doen, maar het is toch een beetje raar wanneer je als dertiger of veertiger moet aangeven hoe laat je precies thuis bent.

Ook spreekt Platform31 van friends-contracten, waarbij je met een groep huisgenoten samenwoont. In theorie een leuk idee, al is mijn ervaring met gedeelde woningen niet zo rooskleurig als de populaire tv-serie uit de jaren negentig deed voorkomen – we werden geen vriendengroep, maar kregen ruzie over de afwas en geluidsoverlast. Bovendien draagt deze constructie bij aan ‘verkamering’: beleggers kopen woningen op en verhuren de kamers voor schandelijk hoge prijzen.

We kunnen nog zoveel inventieve ideeën bedenken, uiteindelijk zijn die vindingrijke opties niets anders dan het bestrijden van symptomen van een falend beleid. Er bestaan slechts drie structurele oplossingen: er moet meer worden gebouwd, huisjesmelkers moeten keihard worden aangepakt en huurbevriezing zou een uitkomst kunnen bieden. Een woning is namelijk een mensenrecht. En niet alleen voor welvarende Nederlanders.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

