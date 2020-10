Een Belastingformulier is makkelijker dan de virtuele assistent van Bol.com

Zondag is de dag om uitgestelde dingen niet langer uit te stellen.

Het belastingformulier invullen.

Die oude Billyboekenkast van Ikea met een paar spijkers verstevigen.

(De naam Billy maakt me razend, omdat ik heel vaak een Billyboekenkast – het makkelijkst in elkaar te flansen item van de Zweedse meubelboer – in elkaar heb geflanst, maar ik ook vaak genoeg die dunne achterwand er met de verkeerde kant naar voren op heb gespijkerd. En dan moet je voorzichtig de Billyplaat van de Billykast lostrekken. Maar bij mij breken er dan Billyhoeken af, en verwond ik me aan zo’n lullig Billyspijkertje en dan…)

Eerst maar eens achterhalen wat er met een bij Bol.com besteld en betaald boek is gebeurd (ja, ik koop ook bij Bol.com.) The Sea View Has Me Again: Uwe Johnson in Sheerness, van Patrick Wright. Op 19 augustus besteld, maar nog steeds niet ontvangen.

Eenmaal ingelogd kun je bij de klantenservice contact opnemen met de virtuele assistent. En die hebben ze bij Bol.com een naam gegeven.

Billie.

Ik gaf het bestelnummer van het boek op.

Het kwam er na een heleboel minuten op neer dat Billie – o, wat bleef hij toch vriendelijk – en ik er niet uitkwamen.

‘Zal ik mijn collega’s vragen om je verder te helpen?’

Ja graag.

‘Wil je een live chatgesprek voeren?’

Ja graag.

‘Ik ga je nu doorverbinden met een Live Chat medewerker.’

‘Hi, je chat met Vxxxxx. Wat kan ik voor je doen?’

(Lezen ze het begin van het gesprek niet terug?)

Nog een keer uitgelegd.

‘Oei, die bestelling is van heel lang geleden. Waarom heb je niet eerder contact opgenomen?’

Vxxxxx ging eens lekker niet meewerken.

‘Omdat ik er nu pas achter kom?’

‘En wil je inloggen zodat ik kan zien dat jij het bent?’

‘Om hier te komen moet je zijn ingelogd, beste Vxxxxx.’

Geen antwoord.

‘Hallo?’

Na weer minutenlang wachten (ik had allang een paar spijkers in de Billyboekenkast kunnen rammen) nog steeds geen antwoord.

Nog een keer geprobeerd. Nu kreeg ik Kxxxx als Live Chat medewerker.

‘Hi, je chat met Kxxxx. Wat kan ik voor je doen?’

(Lezen ze het voorgaande niet?)

Uitgelegd en weer het bestelnummer doorgegeven.

Na een tijdje: ‘Gaat het om de Tado Slimme Thermostaat Starterskit V3+?’

(Zou Vxxxxx misschien ook Kxxxx zijn, die mij zat te stangen? Of was het de grote Billie die hier aan de touwtjes trok?)

‘Nee, het gaat om een BOEK!’

Nog een keer het bestelnummer doorgegeven. Opnieuw lang wachten.

‘O, excuses. Ik zie het al. Uw bestelling kan pas op 8 december worden geleverd. Nog even geduld aub.’

Vooral dat laatste. Ik wilde kleine Billyspijkertjes in iemand slaan.

Weer minuten van mijn leven later had ik de bestelling weten te annuleren.

Het belastingformulier was een makkie.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl