Een apk voor je gezondheid? Al dat check-upgedoe is meestal totaal zinloos

Het klinkt zo logisch. Hoe sneller je ziekte opspoort, hoe groter de kans dat het goed te behandelen is. Vanzelfsprekend dus om periodiek een medische check-up uit te laten voeren om nog onontdekte kwalen vroeg op het spoor te komen. Of de prettige zekerheid te hebben dat je in topvorm bent. Je auto krijgt immers ook elk jaar een apk om gebreken in een vroeg stadium te detecteren zodat je veilig en ongestoord kunt blijven rijden.

Toch is het een denkfoutje. Want het is voor heel veel ziektes nooit aangetoond dat vroege opsporing leidt tot betere uitkomsten. Zo is de kans op succesvolle behandeling van nierkanker net zo groot wanneer je met wat bloed in je urine naar de dokter gaat, als wanneer de ziekte door een check-upscan wordt ontdekt.

Er zijn een paar uitzonderingen waarbij vroegtijdige detectie wel helpt, zoals darmkanker of borstkanker, en daar zijn dan ook bevolkingsonderzoeken voor. Maar verder is al dat check-upgedoe totaal zinloos. Je kunt met een volstrekt normaal hartfilmpje bij de uitgang van de cardiologische kliniek dood neervallen. Of ondanks regelmatige total body scans toch heel vervelende kanker krijgen. Net zoals trouwens je auto je de dag na de apk hopeloos in de steek kan laten.

Een normale check-up biedt geen garantie op een gezonde toekomst en kan zelfs aanleiding geven om pseudo-gerustgesteld te volharden in ongezonde leefgewoontes. Of – nog erger – er wordt bij een check-uponderzoek iets afwijkends gevonden, leidend tot een batterij aan extra onderzoek, zoals scans en puncties, waarbij het dan uiteindelijk meestal een onschuldige toevalsbevinding blijkt te zijn.

Niet zo zinvol dus al die total body scans, al helemaal niet in combinatie met nutteloos bloedonderzoek naar selenium en mangaan en screening van je haar op zware metalen, waar je bij een commerciële aanbieder een slordige 1800 euro voor mag neertellen.

Gelukkig gaan we in Nederland tamelijk nuchter om met medische check-ups, ondanks reclames waarin Henny Huisman en Willeke van Ammelrooy over elkaar heen buitelen om zo vaak als het kan door zoveel mogelijk scans te kruipen. Veel van dit onderzoek is tot op heden zelfs in de wet op het bevolkingsonderzoek niet toegestaan en wordt dus net over de grens gedaan.

Des te verbazingwekkender dat het ministerie van Volksgezondheid nu – regelrecht tegen adviezen van de Gezondheidsraad in – plotseling voorstelt dat verbod op te heffen. Om volledig onduidelijke redenen en wederom een oplossing voor iets wat geen probleem is. Alsof we met elkaar niet wat beters te doen hebben.

Toegestaan of niet, het lijkt weinig nuttig je te onderwerpen aan dure check-ups die je geen seconde langer – of gelukkiger – laten leven. Met simpelweg af en toe bloeddruk-, suiker- en cholesterolcontrole bij de huisartsassistente doe je jezelf een groter plezier.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.