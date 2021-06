Een agressieve Stoffie en Blikkie. Dat zal helpen tegen het straatafval

Sinds de komst van het virus zie ik haar geregeld door de buurt gaan, gewapend met vuilniszak en grijper, speurend naar lege blikjes, plastic zakjes en ander zwerfvuil in de berm. Het is een dame op leeftijd, dus ik vermoed dat ze haar werk vrijwillig doet en niet vanwege een taakstraf omdat ze een bushokje heeft gesloopt of de boel op stelten heeft gezet met oud en nieuw.

Het is elke keer een bemoedigend beeld. Ik stel me voor dat ze thuis met een groeiend gevoel van machteloosheid naar het nieuws heeft gekeken en daar op een gegeven moment genoeg van had. Ze wilde iets dóén. Het ontwikkelen van een vaccin lag niet binnen de mogelijkheden, maar het zwerfvuil opruimen in de buurt, daar werd de wereld ook een beetje beter van.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de dame met de grijper tot een zeldzame soort behoort. Er waren voor corona al zorgen over de vieze stad, maar die zijn het afgelopen jaar alleen maar groter geworden. Het komt erop neer dat de ene helft van de stad zijn rommel laat slingeren en dat de andere helft daar melding van maakt.

Om de zooi in de parken tegen te gaan, heeft het stadsbestuur een plan gemaakt met de naam Zomeraanpak 2021. De maatregelen zijn gericht op bewustwording en gedragsverandering. Daarvoor worden spandoeken gemaakt, lantaarnpaalbanieren en stickers die samen een centrale boodschap uitdragen: afval, altijd in de bak.

Om de slogan kracht bij te zetten, worden in alle parken zogeheten activatieteams ingezet. De teamleden delen gratis papieren afvalzakjes uit, prikken zwerfvuil, beoordelen de ernst van de vervuiling en gaan in gesprek met de gebruikers van het park aan de hand van korte vragenlijsten die in het jargon van de beleidsmakers infoquêtes worden genoemd.

Wie zijn verantwoordelijk voor de rommel? In het plan van aanpak wordt uiterst behoedzaam met de vinger gewezen. ‘Jonge mannen gooien hun afval niet altijd netjes in de afvalbak,’ staat er letterlijk. De activatieteams hebben dan ook opdracht zich te richten op deze doelgroep: het gesprek aangaan en jongeren laten nadenken over de gevolgen van afval.

Hm. Ik begrijp dat je als bestuurder geen burgers standrechtelijk kunt laten executeren omdat zij het bakje van de cashewnoten in het gras achterlaten, maar dit is toch weer het andere uiterste. Ik heb ook te doen met de activatieteams die met hun infoquêtes het donkere bos worden ingestuurd om de kannibalen te overtuigen van de voordelen van het vegetarisme.

Is er geen steviger aanpak denkbaar? Tien jaar geleden gingen Stoffie en Blikkie door de stad om Amsterdammers aan te spreken op het gedrag. Ik pleit voor een nieuw duo, Stompie en Kickie, twee breedgeschouderde bezitters van een kort lontje die door de parken trekken, scheldend en tierend op iedereen die ook maar overweegt een plastic cup achter te laten in het gras.

En we noemen dat: de nieuwe Amsterdamse Zomeraanpak 2021.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

Reageren? patrick@parool.nl.