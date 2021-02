Een 3-jarig meisje, verkracht op Lesbos. Maar geen zorgen, zegt Ankie

Ik knipperde met mijn ogen. Ze schrijft en zegt wel vaker dingen die ver van de werkelijkheid afstaan. Maar het parallelle universum waarin staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zich bevindt, lijkt steeds meer te evolueren naar het Disney Worldcommunicatiebeleid, waar de erkenning en/of zichtbaarheid van ‘niet-leuke gebeurtenissen’ absoluut verboden is.

Nu is het nieuwe kamp Moria op Lesbos, waar sinds de brand van september nog ruim 7000 mensen proberen te overleven, bepaald geen pretpark. De bewoners zijn voornamelijk jonge gezinnen die slapen in tentjes op vergiftigde grond direct aan de kust in de ijzige kou. Bij regen ontstaan grote plassen en lopen de tenten onder. Er is amper fatsoenlijk sanitair – niet nodig, want wassen kan ook in zee, nietwaar? – en slechts een paar uur per dag elektriciteit. Medische zorg is er mondjesmaat en zwangere vrouwen krijgen standaard een keizersnede omdat dat het minste gedoe geeft en je die makkelijk kunt plannen. Overal in het kamp lopen agenten die er voornamelijk op letten dat vluchtelingen geen foto’s maken, en niet filmen hoe de situatie is. Wie dit toch doet, zo dreigt men, verliest het recht op asiel.

Maar goed, dit is hoe Ankie het ziet, volgens haar schriftelijke antwoorden maandag op de Kamervragen van Attje Kuiken, Lilianne Ploumen en Kirsten van den Hul (PvdA) naar aanleiding van het bericht dat een driejarig meisje bloedend in de gore doucheruimte was aangetroffen. Verkracht.

‘De opvangomstandigheden op Lesbos zijn voor de meeste migranten en vluchtelingen onmiskenbaar verbeterd ten opzichte van een jaar geleden (..) De gebeurtenis (de verkrachting van een driejarig meisje) is niet exemplarisch voor de veiligheidssituatie.’

Nu klopt het dat er niet dagelijks uitgescheurde kinderen in de modder worden aangetroffen. Maar daarmee is niet gezegd dat er ook maar enigszins sprake is van veiligheid. Een paar weken geleden nog stuurde een van de kinderen uit het kamp me een filmpje van een jongen die werd doodgeschopt op de grond. De met honderd man aanwezige politiebewaking keek de andere kant op. Verder durft sowieso bijna niemand een tent te verlaten nadat de zon is ondergegaan.

En inderdaad, het is waar dat het oude kamp, voordat het afbrandde, het equivalent van de hel was. Maar dit nieuwe kamp, daar kan de duivel nog van leren.

Je kunt je afvragen wat er in je hoofd omgaat als dat je definitie van verbetering bepaalt.

Maar geen zorgen, ik citeer weer uit de brief van Ankie: ‘het kabinet heeft zich maximaal ingespannen om invulling te geven aan het herplaatsingsaanbod n.a.v. de humanitaire nood­situatie als gevolg van de branden in Moria’.

Inderdaad. Er zijn welgeteld twee kinderen uit Moria naar Nederland gehaald.

Applaus.