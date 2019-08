Edwin van der Sar: ‘Reken clubs af op de eigen prestaties’

Ajax heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Dat is belangrijk voor ons als club, maar ook voor onze stad. Want Amsterdam krijgt daardoor dit seizoen, na de twee recente thuiswedstrijden tegen Paok en Apoel, nog minimaal drie extra internationale evenementen waar ruim 50.000 mensen op afkomen: duels met Chelsea, Valencia en Lille.

De bij deze competitie behorende wereldwijde media-aandacht straalt af op de club. Maar ook op de stad, die deze zomer met Euro 2020 nog nadrukkelijker op de kaart wordt gezet.

Vorig seizoen hebben wij laten zien dat het nog steeds mogelijk is ‘het grote Europese geld’ te verslaan met aantrekkelijk voetbal en een goede balans tussen ervaring en jong, zelf op­geleid talent. Dit seizoen begonnen alle clubs weer op nul, althans in de eredivisie. Want in de Europese clubcompetities als de Champions League werkt het anders.

Afhankelijk van een combinatie van je eigen nationale prestaties en de internationale prestaties van clubs uit jouw land worden de tickets voor Europese clubcompetities verdeeld. Dat was toch wel schrijnend voor ons.

Verplichte kwalificaties

Want ondanks de landstitel en het bereiken van de halve finale in de Champions League moesten we deze zomer al vroeg beginnen aan kwa­lificatierondes voor Europees voetbal. Terwijl Europese clubs die minder presteerden, maar uitkomen in de zogenaamde grote voetballanden, direct in de groepsfase van de prestigieuze Champions League kwamen.

Dat is in vele opzichten moeilijk te accepteren, maar gelukkig heeft trainer Erik ten Hag met zijn team de afgelopen weken weer uitstekend gepresteerd en gedaan wat ‘wel even’ van Ajax werd verwacht: kwalificatie na het nemen van Griekse en Cypriotische hordes.

Het voelt niet goed dat clubs die in Europa nog nooit iets significants hebben gepresteerd dankzij de prestaties van andere clubs uit hun land het voordeel hebben van directe deelname aan de Champions League. Terwijl de topclubs uit minder grote landen – zoals Schotland, ­Denemarken of Nederland – zich door verschillende kwalificatierondes moeten worstelen.

Uefa Country Coefficient

Die sterkste clubs uit minder grote landen zijn wel verantwoordelijk voor het grootste deel van het Uefa Country Coefficient: het getal op basis waarvan deelname aan de Europese competities wordt bepaald. In de Schotse competitie wordt dat coëfficiënt voornamelijk bepaald door Celtic: 59 procent. In Denemarken wordt 67 procent bepaald door twee clubs: FC Kopenhagen (44 procent) en Midtjylland (23 procent). In Nederland wordt 69 procent bepaald door twee clubs: Ajax (46 procent) en PSV (23 procent). Maar al deze clubs zijn in het huidige systeem afhankelijk van de Europese prestaties van de andere clubs uit hun land.

Het spelen van kwalificatierondes in plaats van directe plaatsing is riskant en verre van ­ideaal. Het brengt een andere voorbereiding met zich mee. Omdat we elk jaar een aantal van onze beste spelers kwijtraken, hebben we tijd nodig om nieuwe spelers in te passen en ingespeeld te raken. Bovendien sluiten veel kernspelers door interlandverplichtingen pas weken later aan. Mede daardoor waren we in de duels met Paok en Apoel nog niet van het niveau waarmee we vorig seizoen de harten van menige voetbalfans in de wereld veroverden. Dat spel maakte ook Amsterdammers zo trots.

Een zomerstop met daarna de zekerheid op Champions Leaguedeelname betekent een ‘normale’ voorbereiding, waarin je langer met de complete selectie kunt trainen en je beter kunt voorbereiden op het komende seizoen. Bovendien: directe deelname aan de Cham­pions League biedt onze spelers al voor de zomer de garantie met Ajax uit te komen op het hoogste niveau. Dat is voor hen van belang als topclubs uit de grote landen zich melden.

Voor ons als directie betekent zo’n rechtstreekse plaatsing dat we beter weten welk budget er beschikbaar is om in het team te steken. Want wij willen stappen maken, met als doel aanhaken bij de Europese top. Daarbij worden we geholpen door bijna 400 medewerkers.

Verandering vanaf 2024

Er vinden momenteel veel gesprekken plaats over ingrijpende verandering van de Europese competities vanaf 2024. Daarbij is het voornamelijk de bedoeling dat de competities op elk niveau veel interessante wedstrijden bieden ­tegen gelijkwaardige tegenstand. De Europese voetbalbond Uefa organiseert de Europese clubcompetities.

Als bestuurslid van de European Club Asso­ciation (ECA) – een vertegenwoordiging van de Europese clubs – pleit ik bij de Uefa namens Nederland voor meer zekerheid van meer wedstrijden voor meer clubs uit meer landen. Het zijn ten slotte Europese clubcompetities: het toernooi moet zich niet beperken tot clubs uit slechts een paar landen.

Daarnaast zouden wij het toejuichen als de toegang tot Europese competities als de Champions League voor een groter deel bepaald wordt door de individuele clubprestaties. Zo krijgen clubs als Celtic, Kopenhagen, PSV en Ajax meer zekerheid voor Champions League-deelname dan bijvoorbeeld Atalanta Bergamo of Red Bull Leipzig, die voornamelijk aanhaken bij de prestaties van de grote clubs uit hun land.

Maar het begint allemaal met presteren in ­eigen land. Kampioen worden in Nederland is daarom ons belangrijkste doel. Door de punten die we vorig jaar in Europa hebben behaald, plaatst de kampioen van Nederland zich komende zomer zo goed als zeker direct voor de Champions League, dus zonder het spelen van die verfoeide voorrondes. Uiteindelijk is het de bedoeling dat veel meer Nederlandse clubs jaarlijks Europees voetbal spelen. Waardoor de miljoenen euro’s die dan binnenstromen in het versterken van de clubs en dus in onze eredivisie kunnen worden gestoken.