Echt links – het schijnt niet meer te bestaan

Geachte heer Holman,

Wij organiseren een democratie­festival in Veur Lent in Nijmegen, en we zitten met een probleem.

We kunnen geen linkse mensen vinden die aan dit festival willen meedoen. Dit is inderdaad veelzeggend en reflecteert de tijdgeest, maar we krijgen als sprekers alleen maar Baudet- en Wildersachtige ­types en u begrijpt… (Dat willen we dus niet, voor alle duidelijkheid!)

Nu leek het ons, Truus en Mohammed, een goed idee wanneer u als linkse columnist iets gaat vertellen over de democratie. We willen u niks opdringen, maar we hopen wel dat u het echt linkse geluid laat horen. Ons festival heeft een miljoen subsidie gekregen dus een kleine attentie voor uw medewerking is mogelijk. (Zegt u maar van welke kleur wijn u houdt, of van welke olijfolie.)

Het echt linkse geluid is misschien iets van vroeger, en u denkt dat de festivalgangers (de toegang is trouwens gratis) daarin niet zijn geïnteresseerd, maar wij zouden dat ­geluid, dat u bijna elke dag in uw column laat horen, graag op ons festival onder de aandacht brengen, omdat wij vermoeden dat dit veel jongeren kan inspireren.

Bijna alle jonge jongens vinden het momenteel heerlijk om in een korte ribbelbroek van padvinderskwaliteit door de natuur te wandelen terwijl ze liedjes zingen over een soldaat die aan het front is gestorven, en de jonge juffrouwen zien we tegenwoordig fanatiek punniken, haken en proeflapjes borduren, dus wat tegenwicht van uw kant zou ons meer dan welkom zijn.

Misschien wilt u nog eens vertellen over Renate Rubinstein, die in 1982 in de Huizingalezing meldde: “De klassenstrijd zoals ik hem ken is de strijd tussen de mensen die iets wat waar is willen onthullen en die, die wat waar is geheim willen houden. Tussen aan de ene kant de schreeuwlelijkerds, de dorstenden naar waarheid en gerechtigheid, de querulanten, de getuigen en de rebellen, en aan de andere kant het establishment dat het liefst zwijgt, maar desnoods liegt.”

U zegt altijd dat die uitspraak u heeft geïnspireerd, maar dat de tijd is veranderd en dat alles is omgedraaid. Wij willen dat graag horen op ons festival.

Echt links – het schijnt niet meer te bestaan, maar onze ouders praten er ook nog met weemoed over. Dat jullie werkelijk begaan waren met de onderkant van de samen­leving en bijvoorbeeld precies wisten wat discriminatie was.

Dus kom alstublieft, mijnheer Holman.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.