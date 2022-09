Duurzaamheid is duur, net als de huur

Woningcorporaties tonen geen enkel initiatief, laat staan daadkracht, om hun slecht geïsoleerde huizen op te knappen. Tienduizenden huishoudens zullen daarom deze winter noodgedwongen de verwarming uit laten. En dat in een van de financieel rijkste landen ter wereld, een land dat zichzelf graag laat voorstaan op de volkshuisvestingstraditie. Laten we daarom niet meer spreken van energiearmoede maar van isolatiearmoede.

De directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is ook niet van plan om verantwoordelijkheid te nemen. Zij wijst als mogelijke oplossing naar de Fixbrigade, een initiatief van duurzaamheidscentrum Jungle Amsterdam, die met een klein team huizen isoleert voor mensen met een laag inkomen. Als het aan de directeur van de AFWC ligt, mogen vijf mensen tienduizenden woningen gaan fiksen.

Eigenlijk zijn woningcorporaties grootvervuilers omdat zij structureel woningen verwaarlozen. Hoeveel fossiele brandstoffen laten zij hun huurders wel niet verspillen door het achterstallige onderhoud van hun woningen? De energierekening is voor steeds meer mensen hoger dan de huur. Een oplossing voor huurders is de energierekening van de huur aftrekken. Een oplossing voor verhuurders is een zelfopgelegde huurkorting, zonder tussenkomst van de Huurcommissie. Zo’n huurkorting is bij woningen met loden leidingen een goede prikkel gebleken voor een snellere oplossing van het probleem.

Amsterdam stond in augustus boven aan de lijst van hoogste gasprijzen van alle Europese hoofdsteden en in de top vijf van hoogste stroomprijzen, aldus de Household Energy Prize Index. Ons kabinet wil de schulden overnemen van mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen, maar houdt daarmee vooral de energiemaatschappijen overeind, die toch al megawinsten maken.

Ondertussen wordt de ongelijkheid alleen maar groter. Gegentrificeerde wijken in Amsterdam worden namelijk automatisch aangesloten op stadsverwarming. Oude wijken niet. Tenzij er een grootschalige renovatie gepland staat, wederom in dienst van stedelijke vernieuwing. Terwijl de gemeente haar mond vol heeft van verduurzaming, creëert ze zo een nieuwe ‘eco-elite’ en jaagt ze ‘ecogentrificatie’ aan. De sociale dimensie mist volledig in de duurzaamheidsambities. Onze ecologie is – net als onze economie – niet solidair georganiseerd. Duurzaamheid is duur. Net als de huur.

We moeten de verbanden gaan inzien tussen problemen die verschillend uitpakken voor mensen met verschillende inkomens en etnische achtergronden. ‘Door de erfenis van het kolonialisme zijn racisme en de milieuproblemen onlosmakelijk met elkaar verbonden,’ schreef Mya-Rose Craig onlangs in de Volkskrant. En arme wijken zijn warme wijken, schreef Channa Brunt in Oneworld over de hittepolitiek. Ecogentrificatie, zoals bijvoorbeeld isolatiearmoede, vergroot de bestaande achterstelling die burgers ervaren op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, gezondheid, wonen, veiligheid en participatie. We kunnen ongelijkheid nooit écht bestrijden door de opeenstapeling van crises te zien als afzonderlijke problemen.

Er is een integrale en intersectionele aanpak nodig. En nog meer fundamentele oplossingen. Zoals het deprivatiseren van de energiesector als antwoord op de isolatiearmoede.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.