Duurzaam reizen? De regering en de EU zouden de prijs van treinkaartjes flink moeten verlagen

Vol enthousiasme kropen mijn vriend en ik achter de laptop om een zomervakantie te boeken. We waren weleens een weekendje weggeweest samen, maar door corona had een échte vakantie er nog niet ingezeten. Een mediterraan oord leek ons fijn en zo viel ons oog automatisch op het zuiden van Europa. Uiteindelijk kozen we voor Zuid-Italië.

Door het gedoe op Schiphol twijfelden we ernstig of we met het vliegtuig wilden. We zagen het niet zitten om ruim vier uur in de rij te staan voor de securitycontrole. De verhalen over lastminute-annuleringen en achtergebleven bagage (op dit moment staan er nog 1500 koffers) maakten ons niet veel geruster.

Eigenlijk bleek dit de uitgelezen kans om met de trein op vakantie te gaan.

Het idee van een treinreis luchtte me op, dan was ik meteen verlost van mijn lichte vliegschaamte – vliegen is (doorgaans) wel makkelijk, goed voor het klimaat is het natuurlijk allerminst. Met de trein zouden we ruim 24 uur onderweg zijn, maar dat hadden we ervoor over. De prijzen leken in eerste instantie goed te doen: vanaf 78 euro naar Italië, kopte de website Trainline. Wellicht klopt die prijs als je nu alvast je kaartje voor 2025 aanschaft. Nadat wíj onze data hadden opgegeven, kwamen we op 600 euro per retour uit. Dit paste niet binnen ons budget.

Misschien was interrailen een optie? Je koopt daarbij een kaartje voor een vast tarief van 250 euro en kan daarmee allerlei treinroutes binnen Europa afleggen. Dit klonk perfect. Toen we wilden afrekenen, bleek echter dat er per trein 20 euro reserveringskosten bijkwamen (we zouden vier keer moeten overstappen). En vaak liep dit bedrag zelfs op tot 100 euro. Grote delen van de reis konden namelijk alleen met dure hogesnelheidstreinen worden afgelegd.

Tot zover poging trein. Schoorvoetend keken we alsnog op Cheaptickets.nl. Een retourtje met het vliegtuig bleek 250 euro te kosten en de reistijd bedroeg slechts 2,5 uur (minus het wachten).

Ik vind het stuitend dat het vakantiegangers zo lastig wordt gemaakt om duurzaam te reizen. Het is duidelijk dat de klimaatverandering volop gaande is met temperaturen rond de 40 graden Celsius, Europese bosbranden en aanspoelende dolfijnen in Zandvoort. Toch kiezen de meeste mensen voor een vliegticket. En geef ze eens ongelijk als dat ruim twee keer goedkoper is dan de trein. De Nederlandse regering en de Europese Unie zouden de prijs van treinkaartjes flink moeten verlagen. Alleen zó komt er een eerlijk alternatief voor vliegen.

Wij weten nog steeds niet wat we doen met de vakantie. Misschien gaan we naar Texel of Limburg, of misschien kiezen we – heel hypocriet – alsnog voor het vliegtuig. Een derde optie wordt ook steeds aantrekkelijker: een wandeling naar bedevaartsoort Santiago de Compostella. Het levert vast veel blaren op, maar met vervoersmiddelen hebben we dan in elk geval niets te maken.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.