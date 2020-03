Dusan Tadic is nu eenmaal ‘emotionaal’

Je kon de klok erop gelijkzetten toen aanvoerder Dusan Tadic in Heerenveen schreeuwend en met vuurspuwende ogen en kloppende halsaderen voor Sergiño Dest verscheen: na afloop ­zullen er twee ‘kampen’ zijn.

Kamp 1: ‘Weerzinwekkend, Tadic ging veel te ver’. Kamp 2: ‘Schitterend, dat had Ajax even nodig.’

Ikke kamp 2. Tadic was de laatste tijd minstens even erg uit vorm als de rest, maar die uitbarsting maakte precies duidelijk waarom je hem altijd moet opstellen.

Tadic is onwaarschijnlijk fit, schijnt harder aan zijn lichaam te werken dan de rest. Hij praatte op Hakim Ziyech in tot die besloot te blijven. Hij wenkt de spelers bijeen na een doelpunt, dirigeert ze na afloop naar de meegereisde supporters in het uitvak, praat, legt uit, complimenteert, stuurt, knuffelt.

Hij geeft een klapje, kusje of duwtje, vraagt gesprekken met de trainer aan, organiseert een etentje of praatsessie, zoekt ruzie, verdedigt het elftal ten overstaan van de media, bekritiseert zichzelf, roept op tot eenheid, vraagt de bal en gaat voorop, ook al mislukt alles.

En hij schreeuwde dus tegen Dest, omdat hij het als captain, als man van de wereld die met zijn hart voor zijn jeugdliefde Ajax koos, even niet meer ­pikte. Was het toeval dat juist Tadic de wedstrijd openbrak met twee goals? Ik denk het wel, volgens mij waren het ­toevalsgoaltjes, maar sym­bolisch was het in elk geval.

Op 21 april 2019 verrijkte Dusan Tadic de Ajaxtaal met de evergreen ‘We need to pak schaal’. Op 7 maart 2020 voegde hij daar glimlachend aan toe dat Serviërs nu eenmaal ‘emotionaal’ zijn. Op weg naar de kleedkamer liep hij Dest volgens mij al uit te leggen dat hij eigenlijk van hem hield.

Een beroemde landgenoot ontketende ooit een wereldoorlog toen hij een beetje emotionaal was, maar als Marko Pantelic en Dusan Tadic typische Serviërs zijn, dan houd ik van Serviërs.