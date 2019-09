Dusan Tadic: huispsycholoog, mantraprevelaar, druïde en sjamaan

U weet inmiddels dat Dusan Tadic niet alleen als doelpuntenmaker, ­penaltytrapper, assistgever, balvasthouder, aflegger, podiumtijger-on-fire en vrije-trap-van-richting-veranderaar van eminent belang is voor het elftal, maar ook als vertrouwensarts, huispsycholoog, gebedsgenezer, mantraprevelaar, druïde en sjamaan te velde.

De bewijzen stapelen zich op. Neem Hakim Ziyech. Wilde per se weg. Er was precies nul procent kans dat hij zou blijven. Tót hij plaatsnam bij Dusan op de divan. Er kwam serene rust over Hakim. Liefde laaide op. Ziyech bleef.

Het Ajax van Ten Hag was een goede ploeg tót tovenaar Tadic tot hem sprak in een hotelbar, tijdens een nachte­lijke praatsessie. Aan het ontbijt bleek de goede ploeg een ontbolsterende topploeg te zijn geworden.

Donny van de Beek was een getalenteerde middenvelder die niet altijd op een basisplaats kon rekenen tót dokter Dusan hem vertelde over voeding, voetbal, vechtlust en – eh – vocus. Vanaf dat moment kon niemand nog om Donny heen: het babyvet verdween, de jongen werd een man.

Nu, tegen Lille, was er Het Kusje, kort na het openingsdoelpunt van Quincy Promes. Wie het miste, moet maar even googelen: Het Kusje waart rond als gifje.

Promes vierde zijn doelpunt met de supporters op het rolstoelplatform. Ploeggenoten besprongen hem. In het feestgedruis gaf Tadic een nét iets te hard klapje tegen Neres’ wang. Pets. Au, zag je het slachtoffer denken. Neres kneep even zijn toch al half geloken ogen dicht. Hij keek als een beteuterde kleuter die door de juf bij zijn oor is gepakt.

Om het goed te maken gaf Tadic hem een kusje. En ziedaar: de Braziliaan, worstelend met zijn vorm, gaf meteen na rust een puntgaaf steekpassje op Edson Álvarez voor 2-0. Wie denkt dat die assist toeval was, kan van mij een meewarige glimlach krijgen. Het was de Tadic Touch. Neres is los, wat ik je brom, mooi op tijd voor PSV-Ajax.

