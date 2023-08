Grote leiders krijgen de steun van een flink gedeelte van het volk als zij criminele activiteiten ontplooien.

Trump kan van alles worden beschuldigd, hij stijgt in de peilingen.

Als hij voor een verhoor ergens moet verschijnen, wordt hij door een grote schare juichende fans opgewacht. Men acht niet hém schuldig, maar het openbaar ministerie.

Poetin kan eveneens de verschrikkelijkste oorlogsmisdaden begaan. Hij mag zich verheugen op steun van de meeste Russen. Er is wel verzet, maar dat wordt niet alleen stevig de kop ingedrukt, het is te klein om invloedrijk te zijn.

Men eist dat macht machtig is. Dus moet de machtige tijdens een oorlog steeds grotere misdaden plegen om machtig te blijven.

Op macht raakt men verliefd.

(Het is bekend dat zowel Hitler als Mussolini als Mao duizenden en duizenden liefdesbrieven kregen. Mussolini had een speciale secretaris die zijn afspraken met de dames moest regelen en Mao een speciale eenheid die ‘jonge meisjes’ voor hem moest uitzoeken.)

Misdaden maken helden. Grotere misdaden, grotere helden.

Het is uiteraard Darwinistisch te verklaren (wat is dat niet, vraag ik me wel eens af). Uiteraard geeft het een voordeel om achter de leider te staan; hij knapt het voor je op en als dat lukt deel je mee in het succes.

Maar hoe maak je daar een einde aan?

Het vervelende is dat er geen aardige, lieve, of menselijke oplossingen bestaan.

Wie te veel macht heeft, waardoor er duizenden en duizenden slachtoffers ontstaan, moet je elimineren. Wie dat doet, kan zelf weer een grote leider worden – en het spel begint opnieuw.

Dat is geen reden om te zeggen: nou, laten we deze leider dan maar niet aanpakken.

Maar we hebben toch het Internationale Strafhof in Den Haag? Daar kunnen mensen als Poetin toch levenslang worden opgesloten als hij daartoe wordt veroordeeld? Ja, het is een mooi instituut, maar is het in leven houden van een grote schurk altijd rechtvaardig?

Vraag het niet aan mij.

Ik ben tegen de doodstraf uit zelfbescherming. Er zijn namelijk sommigen van wie ik vind dat ze wel de doodstraf verdienen. Als iemand schuldig wordt bevonden aan al die oorlogsmisdaden en hij krijgt levenslang, dan moet hij – terecht – in het gevang goed worden verzorgd. Hij mag niet worden gemarteld, hij moet gezond eten krijgen, noodzakelijke medische handelingen mogen hem niet worden geweigerd.

Ondertussen moeten de slachtoffers treuren bij een graf.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.