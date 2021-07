‘U bent een jongere die zomaar mensen in elkaar ramt. Soms tot tot de dood er op volgt.”

“Ja, dat is juist.”

“Kunt u zeggen waarom u dat doet?”

“Ja. Het is gewoon leuk om te doen.”

“Maar u heeft misschien iemand dood geslagen.”

“Dat moet nog maar bewezen worden.”

“Maar u heeft hem toch zomaar doodgetrapt met uw vrienden?”

“Nou ja… Hij had een grote bek.”

“Hoezo? Wat zei hij dan?”

“Hij zei ‘Jongens, doe eens rustig, doe eens normaal.’ Dat pik ik niet.”

“En waarom niet?”

“Ik ben normaal, ja! Dus hij wilde me bewust diep beledigen. Hij verdiende straf.”

“Dus dan trap je zo iemand dood?”

“Dat moet nog maar bewezen worden, maar het is vakantie en dan ben je wat uitgelatener… Ik begrijp eigenlijk niet waarom iedereen zo opgewonden is.”

“Omdat u met anderen iemand heeft doodgetrapt.”

“Dat moet nog maar bewezen worden. We hebben de beste advocaat. Daar hebben we recht op. Die advocaten zijn tegenwoordig zo goed. Die krijgt ons wel vrij.”

“U zit nu in het gevang. Vindt u dat leuk?”

“Nou, rechts van mij zit een vrachtwagenchauffeur die een agent heeft doodgereden, en links zit een jongen die iemand heeft neergeschoten. Dat is wel gezellig.”

“Dus u wil wel blijven?”

“Nou, dat hoeft niet. De advocaat krijgt ons wel vrij. De advocaat gaat morgen naar Humberto of naar Op1 om te zeggen dat ik eigenlijk onschuldig ben.”

“Heeft u geen spijt?”

“Als ik schuldig ben, zou ik spijt moeten hebben, maar als ik onschuldig ben hoef ik geen spijt te hebben. En dat bepaalt de rechter.”

“Maar er is nu iemand dood.”

“Maar het is aan de rechter om te beoordelen of dat mijn schuld is en mijn advocaat denkt dat hij mij wel vrij krijgt.”

“Wat gaat u tegen de rechter zeggen als hij vraagt of u schuldig bent?”

“Dan beroep ik mij op mijn zwijgrecht. Laat de advocaat het maar uitzoeken. Advocaten zijn slimmer dan rechters. Advocaten verdienen daarom ook meer.”

“Kunt u nog één keer uitleggen waarom u het leuk vindt om iemand in elkaar te rammen?”

“Het is gewoon leuk.”

“Wat is er leuk aan?”

“Dat zo iemand pijn heeft en lijdt. Dat is altijd grappig. Dat ik macht over hem heb, is ook prettig. Dat zo iemand z’n grote bek houdt, is ronduit heerlijk. Wie wil er niet even God zijn?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.