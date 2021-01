Durf ongelijk beleid te maken voor gelijkheid in het onderwijs

Deze week zijn de lessen weer begonnen, maar bleven de scholen dicht. Dit is dan ook een pijnlijk maar belangrijk moment om die ongelijkheid in het onderwijs en in de samen­leving te meten. Hoe flexibel alle onderwijzers in Nederland ook zijn omgegaan met online les­geven, dit betekent niet dat thuisscholing voor elk Nederlands kind toegankelijk is. Nog veel te veel huishoudens hebben geen computer, laptop, tablet of toegang tot het internet. In sommige gevallen zitten kinderen op de telefoons van hun ouders zo goed en zo kwaad als het gaat online les te volgen.

Aanstaande maandag is alweer de laatste aflevering van de documentaireserie Klassen, over segregatie in het onderwijs in Nederland. Het is weliswaar gedraaid in Amsterdam-Noord, maar het is actueel tot ver buiten de Randstad. Deze serie laat namelijk zien hoe ongelijk de kansen en keuzes in ons onderwijssysteem verdeeld zijn. En als de samenleving begint in de klas, wat ik geloof, dan zegt die ongelijkheid op scholen alles over de ongelijkheid in de maatschappij waar kinderen later in terecht komen als (hopelijk) zelfstandige volwassenen.

Ergens in de documentaire­serie trekt iemand de conclusie: we moeten ongelijk beleid durven maken om gelijkheid in het onderwijs te realiseren. Die stelling was niet eerder zo geldig als nu. Net als dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland over de gehele breedte verbeterd moet worden en dat de overheid daar structureel en substantieel in moet investeren.

Kinderen uit dezelfde buurten kunnen acht jaar lang prima in dezelfde soort klassen op dezelfde soort scholen zitten totdat in groep acht ‘De Grote Schifting’ komt. Gebaseerd op de Cito-­score, maar ook op het advies van de leraar, scheiden hun wegen. Vroege selectie is een groot probleem. Net als onderadvisering.

Omroep Human en de NPO hebben na elke uitzending een zogeheten aftertalk gemaakt, met de toepasselijke titel Nablijven. Hier mocht ik wekelijks naast presentatrice Floortje Smit aanschuiven als vaste stamgast, om na te praten over de afleveringen. Bij ons schoven aan tafel en via Skype deskundigen aan, zoals docent sociologie op de Universiteit van Amsterdam Bowen Paulle, directeur van basisschool An Nasr Jamal Mouhmouh, socioloog en onderzoeker Ilias El-Hadioui, directeur van de Juliana van Stolbergschool Sigrid Hartman en voorzitter van de PO-raad Rinda den Besten.

Met dank aan Hasse van Nunen en Roberto Lobosco zijn deze aftertalks serieuze, inhoudelijke en goed gemaakte afleveringen geworden waarin de belangrijkste punten uit de serie nogmaals geagendeerd zijn. Dat in combinatie met het impacttraject dat volgt, moet ongetwijfeld vervolg geven aan Klassen door het hele land en hopelijk ook tot in de Tweede Kamer, waar ze echt even mogen realiseren dat een maatschappij zo welvarend is als haar onderwijs gezond is.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft columns voor Het Parool.