Durf ik de foto te delen die ik maakte van mijn ogen op het moment dat ik een aanval had?

‘Ik vind het moedig van je,” zegt de neuroloog met wie ik spreek over een media-­optreden. “Dat je zo eerlijk durft te zijn over je klachten,” verduidelijkt hij. “Hoezo? Het is toch geen geslachtsziekte?” flap ik eruit. “En dan nog trouwens.” De man grijnst. “Nee, maar ik heb in mijn spreekkamer veel bekende mensen gevraagd of ze in het openbaar iets over hun migraine konden zeggen. Artiesten, politici, hooggeplaatsten uit het bedrijfs­leven. Ze wilden niet. Te ­kwetsbaar.”

Te kwetsbaar? Ik blaas. Wat een flauwekul. Ik heb er niet eens over nagedacht dat het kwetsbaar maakt om over een hersenziekte te vertellen. Maar stiekem weet ik dat ik overdreven stoer doe.

Want er staat een foto op mijn telefoon. Een foto die ik niet durf te delen. Er staat geen bloed op, geen wond, niets smerigs of naakts. Nou ja, wel naakt. Maar zonder edele delen.

Het is een kiekje dat ik maakte van mijn ogen op het moment dat ik een aanval had. Mijn man was ervan geschrokken. Het troebele, het afwezige, en tegelijkertijd de intensiteit die pijn blijkbaar in een gezicht legt. Ik richtte mijn mobiel op mezelf om het te kunnen zien en klikte.

Nu scrol ik af en toe langs dat beeld. Soms overweeg ik de foto op Instagram te plaatsen, omdat hij zoveel illustreert. Maar ik durf niet. Enerzijds omdat het lijkt of ik medelijdenaandacht wil, quod non. Maar er is meer. Iets komt dan eng dichtbij.

Het is dezelfde reden waarom ik het ­lastig vind een simpele boodschap te doen als ik een aanval heb. Want ik weet dat ik dan anders kijk. Ik wil de pijn verhullen.

Je goed voelen is zoveel geaccepteerder dan dat wat schrijnt.

Damn those eyes. Toon me je ogen en ik zeg je wie je bent. Waar werp je je blik op? Wat ziet degene die een blik op jou werpt?

Het wit van mijn ogen is rood, het rood op mijn wangen wit. En ik wil me ver­bergen. Natuurlijk vind ik dat stom. Een belangrijke taak als mens is onze eigen eenzaamheid opheffen. Dus moet ik­ ­durven kijken. Wie zijn blik afwendt, maakt nooit contact.

Uiteindelijk wil iedereen gekend worden. Tegelijkertijd is je gekend weten eng. Zeker als je ogen gebroken zijn, je succesverhaal barsten vertoont. Maar ergens zijn we allemaal een beetje stuk. En is het niet ook een taak om ándermans eenzaamheid een beetje op te heffen? Hoe kan dat als ik me verhul? Als ik mezelf niet toon omdat ik me de aanblik niet waard voel?

Natuurlijk, je hoeft niet alles online te gooien. Maar wat als ik me wél laat zien? Niet voor niets zei ik tegen mijn kinderen toen ze klein waren en hannesten aan het zwembad: “Ah joh, iedereen heeft een blootje.”

