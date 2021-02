Duizend kilo coke is anno 2021 een middelgrote partij

Het is niet héél lang geleden dat ik de zaak versloeg tegen Amsterdammer Mohammed Z., die acht jaar cel kreeg voor wat ronkend was gevierd als ‘de grootste partij cocaïne die de Britse douane ooit onderschepte’.

We schrijven medio 2012, zo’n jaar nadat de douane na lang speuren ruim duizend ‘blokken’ (van elk een kilo) had gevonden onder het zwemplateau aan het achterdek van luxejacht Louise, dat op een ander schip was binnengevaren vanaf de Britse Maagdeneilanden.

Duizend kilo coke, dat was wat.

We verbaasden ons over de slordige anderhalf miljoen euro die ‘Mo’ achteloos in het invalidenwagentje van zijn ouders had verstopt en over de luxe sportschool die hij van zijn drugswinsten had ingericht in de Van Hallstraat.

De wildwestschietpartij waarin eind 2012 iets verderop in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt twee twintigers werden afgemaakt, waarna de daders op de vlucht met een kalasjnikov op twee motoragenten schoten, draaide om de inbeslagname van een partij van goed tweehonderd kilo – om het in perspectief te plaatsen. Het was de katalysator in een bloedige onderwereldoorlog.

De tijden zijn veranderd.

Duizend kilo coke, tientallen miljoenen waard, is anno 2021 een middelgrote partij. De ‘bakken’ of ‘dozen’ (zeecontainers) met tonnen harddrugs blijven maar binnenlopen in de lekke havens van Rotterdam, Antwerpen, Vlissingen en Hamburg.

Donderdag zat ik in Antwerpen in de persbankjes voor de zaak tegen 14 verdachten die 4200 kilo ‘wit’ uit de lokale haven hadden moeten halen, maar werden gepakt. Acht van hen zijn jongens uit Amsterdam-Zuidoost, de meesten begin twintig.

Dinsdag meldden de Nederlandse en Britse autoriteiten trots dat ze in een gezamenlijke actie ‘de grootste heroïnevangst ooit’ hadden gedaan in de haven van Rotterdam. Ruim 1500 kilo ‘bruin’, schoon aan de haak.

Het tromgeroffel werd een dag later alweer overstemd door de tijding dat in de havens van Antwerpen en Hamburg binnen anderhalve week opgeteld 23 ton (!) cocaïne was onderschept, vanuit Paraguay en Panama op weg naar één en dezelfde Nederlandse afnemer van 28 jaar. Verstopt in blikken plamuur en tussen dekladingen van ananas, makreel, inktvis en hout. De vinders ramen de waarde van de partij op 600 miljoen euro.

Wie het onderschepte onderlinge berichtenverkeer uit de top van de onderwereld kent, verbaast het allemaal niets. Daarin wordt over tonnen drugs en honderden miljoenen euro’s gesproken alsof de betrokkenen die los in hun achterzak hebben.

Met de opsporingsdiensten vraag ik me af waar dit zal stoppen. En hoeveel jongens en jonge mannen nog het leven zullen laten of héél lang in de cel zullen belanden vanwege de onvermijdelijke conflicten die de dans om die honderden miljoenen losmaakt.

Midden in de heel gewone wijken van Amsterdam, ook. Onder onze ogen.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

