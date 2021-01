‘Drillrapgladiatoren, vecht met je handen’

In december was een drillrapvete de oorzaak van een steekpartij bij de Albert Heijn in Watergraafsmeer. Beeld Marc Kruyswijk

In mijn praktijk waren er altijd al strafzaken met steek- en vuurwapens, maar ik kan niet ontkennen dat de kwantiteit van dergelijke zaken het afgelopen jaar is toegenomen en dat de leeftijd van de gemiddelde verdachte ook steeds lager wordt.

Nieuw zijn de drillrapuitdagingen echter niet. De eerste gladiatoren­gevechten zijn al van voor onze jaartelling. Stierengevechten zijn in Spanje al sinds de vijfde eeuw een ritu­eel waarmee jonge mannen hun moed konden tonen. Jongens gaan conflicten niet uit de weg. Ze zoeken ze zelfs op. Door met elkaar te stoeien en te vechten bepalen ze wie welke plek in de rangorde inneemt. Wie heeft de leiding? Wie is de op één na machtigste? Wie delft het onderspit?

Rivaliserende drillgroepen verdienen nu punten met ‘dippen’ (steken) en verliezen punten met ‘dashen’ (weglopen). Het is Kraaiennest tegen Venserpolder, buurten die minder dan vier kilometer uit elkaar liggen. Een paar jaar geleden zaten deze jongens nog met elkaar op school en nu maken zij elkaar dood.

Iedereen zit met de handen in het haar. Vaders en moeders maken zich zorgen om hun kinderen, de politie maakt zich zorgen over het bezit van steek- en vuurwapens, het stadsdeel maakt zich zorgen over de veiligheid van de buurt en jeugdzorg maakt zich zorgen over de jongere broertjes en zusjes.

En wat zeggen wij tegen de jongens met een tienerbrein? “Niet doen, ­gevaarlijk, mag niet, kijk uit, wij ­sluiten je op, je bent een crimineel.”

En wat denken de jongens? “Jij begrijpt niets van de straat, ouwe zeur.”

Het is niet te veranderen dat jongens mannen worden, dat de hormonen door het lichaam gieren en dat jongens bij een groep willen horen en aanzien willen hebben, dus maak van de nood een deugd. If you can’t fight them, join them.

Geef het volk brood en spelen: bouw een Arena in het Bijlmerpark waar de sterksten van drillcrew KSB kunnen vechten tegen de sterksten van drillcrew FOG. Nodig ook drillrapgroepen van Almere en Zaandam uit en zelfs groepen uit Rotterdam. Wij maken een podium waar alle meiden in hun mooiste outfits de ­jongens mogen aanmoedigen. Er is wel een belangrijke spelregel voor het gevecht in de ring: geen wapens.

Wees een man, vecht met je hand.

Wie helpt mij organiseren?

Manon Aalmoes (advocaat), Amsterdam