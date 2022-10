Toen ik uren later in de supermarkt op de groente- en fruitafdeling stond, rook ik de geur nog steeds. Een scherpe lucht die in mijn neus brandde. Als ik er nu al zo veel hinder van ondervond, hoe had hij het dan drie maanden uitgehouden?

Maandenlang had hij op de vloer gepist en gekakt – iedere stank went op den duur. Dat weet ik als de beste. Ammoniak is echter een uitzondering op deze regel.

Als er voldoende urine in een ruimte aanwezig is, creëert dit een sterke ammoniaklucht. In sommige ruimtes is de concentratie ammoniak in de lucht zo hoog dat het voor een intens branderig gevoel zorgt in de ogen, neus en keel. Binnen staan zónder adembescherming is dan onmogelijk.

Ik kon me niet voorstellen hoe wanhopig hij zich gevoeld moet hebben om deze omstandigheden te tolereren. Levend in een hok van enkele vierkante meters groot. Kale betonnen vloeren en muren. Een dun luchtbed met een lullig lakentje om zichzelf warm te houden. Geen verwarming, water, licht of stroom.

Naast de grote zwart en geel uitgeslagen vlek op de vloer lag een hoop menselijke uitwerpselen. Deels versteend, deels nat. Alsof al het andere nog niet genoeg was, moest hij daarbovenop ook nog eens naar zijn eigen uitwerpselen staren.

Hiernaast stonden zijn ‘bezittingen’. Een half opgedronken flesje Fanta, een pak met beschimmelde plakken jong belegen kaas. Vier toiletrollen. Lege afhaalmaaltijdbakken. Een fles AXE-douchegel. Twee lege blikken bier en een gloednieuwe ‘Ferrari 2023 kalender’, nog keurig verpakt in plastic folie.

Drie maanden geleden was hij uit huis gezet. De reden hiervoor werd niet met mij gedeeld. Hierna begon hij in zijn hok te bivakkeren. Na verloop van tijd werd de geuroverlast zo ernstig, dat de bewoners van het complex erover begonnen te klagen. Van het een kwam het ander, waarna hij voor de tweede maal werd uitgezet.

Ik blijf me steeds weer verbazen over de erbarmelijke leefomstandigheden waarin veel Nederlanders verkeren. Vroeger dacht ik dat zij uitzonderingen waren binnen onze maatschappij. De paria’s. Nu weet ik beter. Dit gebeurt overal. In iedere gemeente, wijk, straat en flat.

Toen de Oekraïense vluchtelingen in Nederland aankwamen, stelden mensen massaal hun huizen open. Het is jammer dat ik dezelfde soort barmhartigheid weinig tegenkom voor de mensen met wie ik dagelijks in contact kom; ook in onze eigen buurt zijn er mensen die onze steun en hulp kunnen gebruiken.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.