“En Oemfoefoe, hoe oud ben jij?”

“Drie, mijnheer.”

“Drie jaar… En je wilde wat zeggen over de klimaatcrisis, is het niet?”

“Ja, mijnheer. Na zorgvuldige bestudering van alle wetenschappelijke rapporten, zowel nationaal als internationaal, moeten we toch tot de conclusie komen dat de aarde weliswaar opwarmt, maar dat de menselijke invloed hierop buitengewoon moeilijk te meten is. Er zijn te veel variabelen en ik meen daarom dat we terughoudend moeten zijn wanneer het gaat om grote transitievoorstellen en investeringen die alleen maar kunnen ­zorgen voor heftige maatschappelijke onrust, zeker in samenhang met de andere problemen die we in Nederland krijgen en gaan krijgen, zoals daar zijn de zorg en het onderwijs!”

“Je maakt je ernstige zorgen, zo te zien.”

“Jawel, mijnheer. Het gaat om mijn toekomst. En ik wil graag opgroeien in een wel­varend land. Een land waarin we onze welvaartsstaat overeind kunnen houden. Een land waarin we trots zijn op wat we hebben bereikt. Een land ook waarin de rechtstaat hoog in aanzien staat.”

“Oemfoefoe, je maakt je vooral zorgen om je leeftijd­genoten. Toch?”

“Jawel, mijnheer. Als ik beweer dat ik graag met Thierry Baudet of Geert Wilders op campagne wil gaan, verklaart heel Nederland mij voor gek , maar als een jongetje als Lars of een meisje als Greta even gestoorde prietpraat verkoopt aan de andere kant van het politieke spectrum, wordt er gedaan of we te maken hebben met buitengewoon geniale kinderen die weten hoe de wereld in elkaar zit, terwijl die koters, net als ik, niets anders doen dan nawauwelen wat hun vader en moeder ze hebben geleerd. Als wij, kinderen met politieke uitspraken, iets aantonen, is het wel dat wij makkelijk beïnvloedbaar zijn, dat wij heel goed zouden kunnen leren als het onderwijs deugdelijk is en dat wij eenvoudig inzetbaar zijn voor alle soorten van politieke doel­einden. Want zegt u nu zelf: ik ben toch uitermate geschikt voor een Ster-spotje of een aandoenlijk uitzending voor politieke partijen? Zoals wij kinderen ook geschikt zijn om kindsoldaat te zijn. Of om zomaar mensen te liquideren.”

“Maar wat vind je nu werkelijk, Oemfoefoe?”

“Elk kind vindt altijd wat zijn of haar omgeving vindt, wat zijn ouders, juffen of meesters vinden. Wanneer een kind een zogenaamde eigen mening heeft, is het een papegaai in de vorm van een klein mensje.”

“Goed gezegd, Oemfoefoe!”

