Door onze telefoons en sociale media zijn we het verleerd om in een diepe focus te komen

Ik lees het boek Stolen Focus van Johann Hari. Deze Britse auteur schreef eerder boeken over depressie en de oorlog tegen drugs. In zijn nieuwste boek legt hij uit hoe niet tijd, informatie of geld, maar aandacht ons waardevolste bezit is. En hoe het, zoals zoveel dingen in onze levens, is verworden tot product. Een handelswaar waar grote bedrijven op jagen en verdienmodellen omheen bouwen.

Ik hoorde over dit boek toen Johann Hari vorige week te gast was in The Ezra Klein Show-podcast van The New York Times. Daarvoor had ik nog nooit van hem gehoord. Terwijl ik aan het koken was en me concentreerde op het eten, luisterde ik met grote belangstelling naar dit gesprek tussen deze twee mannen. Ondertussen voelde ik me betrapt omdat ik met mijn focus zowel bij het eten als bij dit gesprek, over nota bene ons gebrek aan aandacht, probeerde te zijn.

Het podcastgesprek boeide me om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ikzelf een ingewikkelde relatie heb met mijn eigen aandacht. Aan de ene kant erken ik dat ik aan zaken als op hoog niveau sporten op jonge leeftijd en een strenge opvoeding mijn concentratievermogen te danken heb, dat gepaard gaat met discipline. Aan de andere kant heb ik juist ook altijd een sterke hang naar afleiding, die ik meestal organiseer voor mezelf met veel zorg en, jawel, aandacht.

Aandacht is ons kostbaarste goed, aldus Hari. Door onze telefoons en sociale media zijn we het verleerd om in een zogenaamde diepe focus te komen, volgens hem. Deze staat van zijn hebben we nodig om bijvoorbeeld een boek te lezen, of misschien zelfs een boek te schrijven. Johann Hari pleit onder andere voor rustige schoolklassen, schone lucht, gezond voedsel, buitenspelen en een goede nachtrust als middelen die, met name de jeugd, leren om de eigen aandacht terug te claimen van onder andere Big Tech.

En jonge ouders die lijden aan chronisch slaaptekort dan, denk ik meteen. Ik heb het boek nog niet uit, dus misschien komt dat antwoord nog. Maar voor nu heb ik genoeg stof om over door te denken. En mezelf van alles af te vragen over mijn eigen aandacht.

Zoals: welke boeken staan nog op mijn lijstje en waarom heb ik ze nog niet gelezen? Of: hoe vaak kijk ik op mijn telefoon tijdens een film? En waarom? Of: wanneer ga ik dat ene gerecht nou echt leren maken?

Ik zei inderdaad vaak dat dit allemaal een kwestie van tijd was en voor een deel is dat ook waar. Maar voor een belangrijk deel is het ook gewoon een gebrek aan aandacht.

Alles wat je aandacht geeft groeit. Ik pleit daarom voor meer aandacht voor aandacht.

