Door onze goede handelscontacten zou het ons kunnen lukken om OM NIET Amerikaanse wapens hier te halen

Zeer geachte heer Rutte,

Beste Mark,

De internationale ontwikkelingen baren zorgen. Dat de oorlog in Oekraïne nog lange tijd zal duren, lijkt ons duidelijk.

Met groot genoegen stellen wij vast dat u Oekraïne aan wapens helpt. Uw hulp is zo groot dat wij in ons eigen Nederland een tekort dreigen te krijgen aan verdedigingsapparatuur. Door onze goede handelscontacten met Afghanistan zou het ons kunnen lukken om OM NIET Amerikaanse wapens hier te halen die eventueel gebruikt zouden kunnen worden voor de eigen verdediging.

De Amerikanen hebben, zoals u weet, militaire voorzieningen achtergelaten die wij OM NIET naar Nederland willen halen, omdat wij menen op deze manier iets bij te kunnen dragen aan de wereldvrede. Daardoor zullen voor de Nederlandse regering en onze defensie de kosten miniem zijn.

Met hulp van de KLM, Defensie en enkele sponsors kan het ons lukken op korte termijn deze wapens OM NIET naar Nederland te krijgen. De wapens die de Amerikanen in Afghanistan hebben achtergelaten zijn in goede staat en over het algemeen gloednieuw.

De kleine vergoeding die wij moeten betalen zal door onze contacten ter plekke goed en rechtvaardig uitonderhandeld kunnen worden en in Afghanistan worden gebruikt voor onderwijskundige doelen voor de jeugd.

Wanneer u trouwens president Zelenski eveneens deze wapens wil doorverkopen, dan willen wij dat uiteraard OM NIET rechtstreeks doen. Nogmaals, de kwaliteit van de Amerikaanse wapens in Afghanistan is uitstekend en uiteraard zullen wij deze laten testen voordat wij ze naar Nederland brengen en zeker zal er in Nederland ook nog een test plaatsvinden zodat de kwaliteit gegarandeerd is.

Hartelijke groet, Theodor Holman.

PS Ik heb al contact gehad enkele ambtenaren van Kajsa Ollongren en die zeiden mij dat Kajsa buitengewoon geïnteresseerd was. Leuk weetje: ik ben afgelopen zaterdag lid geworden van D66 én VVD. Verder hebben we ook contact met enkele Kamerleden van jouw partij, Mark, en die hebben mij verteld erachter te staan.

Een klein probleempje kan Wopke zijn, die zich erg gefrustreerd en onterecht gedraagt als ik hem aan de telefoon heb. Ik ben hem enkele e-mails gestuurd waarop hij niet antwoordt. Uiteraard doen wij alles ‘in the open’ en houden wij niets achter.

Uiteraard hebben wij ook een deel van het startkapitaal nodig want dat wil men in Afghanistan. De actualiteit eist dat we dit snel regelen en als een en ander door de Kamer achteraf getoetst zou kunnen worden, lijkt ons de democratische controle ook gewaarborgd.

ThH.

