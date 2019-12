‘Door het lerarentekort leren wij niet alles meer’

Wij (Belinay, Ayoub, Manal, Ömer, Mohamed, ­Riyad en Yasmine) zijn de leerlingenraad van de Slotermeerschool, een van de zestien scholen die vanaf vandaag een week dicht gaan. Toen wij dit van onze juffen en meesters hoorden, waren wij geschokt.

Het was ook heel plotseling. Maar wij vinden het wel goed, want nu kunnen onze meesters en juffen nadenken om een plan te maken voor als ook hier te weinig leraren zijn. Wij zijn bezorgd over onze toekomst.

Want door het lerarentekort leren wij niet meer alles en krijgen wij misschien een lager advies. Daardoor kunnen wij straks niet meer de baan krijgen die wij willen. Ook leren kinderen straks niet meer goed samen te werken om goede burgers te worden.

Wij willen meer leraren en dus moet iedereen er alles aan doen om dit probleem op te lossen. Ieder kind heeft recht op onderwijs, dus wij ook!

Als er mensen zijn die net zo enthousiast zijn voor het onderwijs als onze juffen en meesters willen wij deze mensen uitnodigen om een keer bij ons op school te komen kijken.

Leerlingenraad Slotermeerschool, Amsterdam

