Door Covid-19 zijn strubbelingen in de Stopera snel vergeten

Sommige stoperabewoners lopen in deze rare tijden opvallend relaxed door de gangen van het Stadhuis. Want de uitbraak van het coronavirus is verschrikkelijk, maar zorgt er wel voor dat allerlei discussies en hoofdpijnpunten compleet naar de achtergrond zijn verdwenen.

Zo zijn de probleemdossiers van wethouder Touria Meliani (Cultuur, GroenLinks) – vertrekregelingen van topambtenaren en de nieuwe uitzendlicentie van AT5 – onbelangrijke details geworden waar niemand het nog over heeft. Ook zorgwethouder Simone Kukenheim (D66) loodste met gemak een ingrijpende herziening van het jeugdzorgstelsel door de raad. In normale tijden was daar moord en brand over geschreeuwd.

Anderzijds zijn er ook bestuurders die eerst in de luwte opereerden en nu juist vol in de belangstelling staan. De nieuwbakken wethouder Victor Everhardt (D66) zal zich inmiddels wel achter zijn oren zal krabben waarom hij eind vorig jaar zo nodig moest solliciteren op de ontstane vacature financiën. Zonder veel relevante ervaring moet hij tijdens de grootste financiële en economische crisis uit de recente geschiedenis nu de boekhouding doen. De begroting voor 2021 draait bovendien uit op een soort nieuw coalitieakkoord, waar de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP dus meer dan ooit over willen meedenken.

Alsof dat nog niet genoeg is maakte Everhardt het zichzelf moeilijk toen een door hem aangekondigd ‘noodfonds’ voor de coronabestrijding in Amsterdam eigenlijk een administratief financieel potje bleek te zijn. Een cadeau voor de oppositie, die het Everhardt niet makkelijk maakte. De schatkistbewaarder is in Nederland meestal zeer populair in tijden van crisis, denk aan de ministers Bos, Dijsselbloem en Hoekstra. In Amsterdam dreigt Everhardt de gebeten hond te worden.

Ook de oppositiepartijen in de gemeenteraad profiteren van de coronacrisis. In normale tijden was de scheuring binnen Forum voor Democratie dagenlang groot nieuws geweest. Raadslid Anton van Schijndel moest weg en vormt nu in zijn eentje de Liberaal Conservatieve fractie. Maar door Covid-19 zijn dit soort strubbelingen snel vergeten. Zodra het RIVM met een nieuwe update van de cijfers komt, is de aandacht verdampt.

Bij FvD zijn Annabel Nanninga en Kevin Kreuger de twee overgebleven raadsleden. En vooral die laatste ontpopt zich als een talent met als ongebruikelijk slachtoffer: de oppositiegenoten van de VVD. De twee partijen trekken vaak samen op, maar Kreuger zag deze week terecht dat de VVD ineens rechtse ketelmuziek ging maken over de kosten van de ambitie om Amsterdam in 2040 klimaatneutraal te maken. Dit is hét stokpaardje van Forum, terwijl de VVD op dit dossier doorgaans niet erg van mening verschilt met de ‘kneiterlinkse coalitie’.

Maar bij gebrek aan andere onderwerpen besloot de VVD nu om op klimaatgebied de hakken in het zand te zetten. De liberalen koppelde de toekomstige extra klimaatkosten van 9 miljard euro aan de dreigende financiële tekorten die de coronacrisis nu met zich meebrengt. Op het eerste gezicht klinkt dat kwalijk, maar feitelijk zitten er vele jaren tussen deze twee kostenposten. De VVD deed alsof het stadsbestuur een keuze maakte voor het klimaat, ten koste van de coronacrisis.

Als een agressieve waakhond stortte Kreuger zich op VVD’er Rik Torn, onder instemmend geknik en gegrinnik bij de rest van de partijen. “Populisme voor de bühne!” riep de partijgenoot van Thierry Baudet met een trilling in zijn stem. De ironie ontging niemand, gelukkig ook hemzelf niet.

Geen verrassing dus dat ook Annabel Nanninga ondanks alle onheilstijdingen, redelijk goedgehumeurd is. Ze kan de raad volgend jaar met een gerust hart voor de Tweede Kamer verruilen, zoals het hardnekkige gerucht wil. FvD mag een zetel zijn kwijtgeraakt, nu Kreuger tot bloei is gekomen zal daar weinig van te merken zijn.

Beeld Paul van der Steen

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

