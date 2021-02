Het eerste wat ik zag toen ik de villawoning binnenstapte, was bloed. Het zat op de vloer, muren, en ­deuren. Ik wist dat er een zelfdoding had plaatsgevonden. Maar dit leek eerder op een uit de hand gelopen vechtpartij, waarbij iemand als een trekpop door de woning heen was gesmeten. Het was een verschrikkelijk gezicht.

Voorzichtig liep ik verder naar binnen om te zien welke ruimtes schoongemaakt moesten worden. Niet alleen de gang zat compleet onder het bloed, maar ook de slaapkamer, de keuken en twee badkamers. Het was duidelijk dat de overledene in paniek was geraakt. Hij was bloedend alle ruimtes afgegaan, waarna hij was ingestort op bed. De opdrachtgever had via de telefoon aangegeven dat het enkel om ‘een beetje bloed’ ging. Ja, dat zeggen ze allemaal, dacht ik terwijl ik in de bloederige hal stond. Ik hield mijn mond en zei er niks van, ook al was ik geïrriteerd.

Nadat ik me had omgekleed, ging ik aan de slag. De vervuilde kamers lagen vol met peperdure merkkleding. Bijna alle ­kledingstukken zaten onder het bloed. Duizenden euro’s aan merkkleding gingen de prullenbak in, alsof die spullen nooit waarde hadden gehad.

Momenten als deze schudden me altijd goed wakker. We kopen zo veel ­dingen met het idee dat ze ons gelukkig zullen maken, maar geluk kan nooit in ma­te­rië­le zaken zitten. Wie ongelukkig is, zal even bedroefd zijn in een spijkerbroek van 500 euro als in een exemplaar van 50 euro.

Ik reinigde alle ruimtes. Tijdens het opruimen van mijn spullen raakte ik in gesprek met een van de buren. Ik wist dat iemand zijn polsen had doorgesneden, maar meer informatie had ik niet. De buurman vertelde dat de overledene een man van middelbare leeftijd was. Zijn bestaan draaide om bodybuilding en feesten. Hij had tijdens zijn leven een flinke duit ­verdiend met het organiseren van grote feesten en festivals. Door Covid-19 was zijn wereld ingestort.

Het was een trieste opdracht, maar wederom een met een belangrijke les. Geld en succes vergaren is prijzenswaardig, maar wanneer die zaken je innerlijke wezen overnemen, vormen ze een gevaar. Toen deze persoon zijn geld en succes verloor, verloor hij niet enkel het materiële, maar ook zichzelf.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.