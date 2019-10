‘Door cocaïnegebruik schoof ik mijn geweten opzij’

Beeld Valerie Everett/CC/Flickr

Als ex-gebruiker en verslaafde in herstel sluit ik mij volledig aan bij het betoog van Mick Boskamp (Het Hoogste Woord, 19 september).

Het is op zijn zachtst gezegd nogal flauw om ertegen in te brengen dat de meeste coke die hier wordt verhandeld in Europa terechtkomt. Ik heb in mijn leven geleerd dat ik verantwoordelijk ben voor wat ik kan, niet meer, maar ook niet minder. Tijdens mijn behandeling heb ik geleerd dat ik niet verantwoordelijk ben voor mijn verslaving, maar wel voor mijn herstel.

Afgezien van dat het onvolwassen is (om niet te zeggen slap) om geen verantwoordelijkheid te nemen, speelde voor mij nog iets anders: het geweten. Het hebben van een ­geweten onderscheidt ons mensen van dieren. Door te gebruiken schoof ik mijn geweten opzij. Ik legde mijn menselijkheid af. Gebruiken ging dus niet alleen ten koste van andere levens, ik deed daarmee ook mijzelf enorm tekort.

Mijn verantwoordelijkheid nemen en mijn geweten laten spreken, maakt mijn leven niet makkelijker.

Overigens vind ik het vrij ingewikkeld om op deze wijze een bijdrage te leveren. Het is niet mijn bedoeling om anderen te beschuldigen of een schuldgevoel te bezorgen. Als ex-­gebruiker ken ik de verlokking van cocaïne. Daarbij: ik heb geen schoon geweten, ook al ben ik niet voor mijn plezier verslaafd geraakt.

Marcel Kok, Amsterdam