Door aan zijn eigen gelijk vast te houden gooide de wethouder vooral olie op het vuur

Vinden dat je gelijk hebt, betekent niet altijd dat je ook gelijk krijgt. Welke gevolgen dat kan hebben, ondervond wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) deze week. Nu ze waarschijnlijk onderwerp worden van het allereerste stadsbrede referendum in twintig jaar, kunnen zijn nieuwe plannen voor beschermd groen voorlopig de ijskast in.

Volgens hem, maar ook volgens coalitiepartijen, komt dat mede door feitelijke onjuistheden. Dat draait vooral om de kritiek, onder aanvoering van Partij voor de Dierenfractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa, dat in de plannen de deur openstaat om alsnog in beschermd groen te bouwen. Onzin, aldus de coalitie: het beschermd groen wordt uitgebreid én de positie van groen is zelfs bij woningbouw juist versterkt.

Het leidt al weken tot het minutieus spellen van de plannen, met pagina’s waar de oppositie wijst op zinnen die zijn weggelaten en zinsnedes die van coalitie tot oppositie alle kanten op worden geïnterpreteerd. Deze week werden daarom bijvoorbeeld voorstellen aangenomen die benadrukken dat de gemeenteraad altijd het laatste woord heeft rond bouwen in het groen.

Dat deze aanpassingen deze week een meerderheid hebben gehaald is een rechtstreeks succes voor de initiatiefnemers van het referendum. Zij haalden vorige week 18.000 handtekeningen op. Het roept de vraag op of het college niet al veel eerder toenadering had moeten zoeken, en of dan ook de aanvraag tot referendum was ingediend.

De coalitiepartijen, maar ook Van Dantzig, kozen de afgelopen weken voornamelijk de tegenaanval. Zo sprak hij onder meer van stemmingmakerij en ‘rondzingende verhalen die weerwoord verdienen’.

Een strategische fout, want de bezorgde Amsterdamse toehoorders hoorden daar vooral in dat de wethouder vond dat ze het niet snapten. Dan kun je wel vinden dat je gelijk hebt, maar gooi je vooral olie op het vuur. Zelfs de VVD kon zich daardoor de afgelopen weken opportunistisch als beschermer van het groen opwerpen.

De onder druk van kritiek aangepaste plannen vormen de basis voor een eventueel referendum. De komende tien weken hebben de initiatiefnemers de tijd om 10.000 handtekeningen te verzamelen. Daarnaast wil wethouder Van Dantzig met ze in gesprek over hun zorgen.

Feitelijk ligt de bal echter bij de initiatiefnemers, die als niet-politici opeens voor strategisch moeilijke keuzes staan. De binnengehaalde handtekeningen gaan over meer dan Van Dantzig en zijn plannen en zijn ook een optelsom van al jaren sluimerende frustratie over het groenbeleid in de stad.

Onder de ondertekenaars zit een brede groep natuurliefhebbers met uiteenlopende deelbelangen: van mensen die strijden voor behoud van de Lutkemeerpolder, buurtorganisaties, tot zij die de plaatsing van windmolens in groen willen tegenhouden.

Waar nemen ze genoegen mee, en hoe kunnen ze het meeste binnenhalen?

Door de komende weken, onder druk van een referendum, een aantal goede politieke toezeggingen binnen te halen? Of via een ja/nee-referendum dat groenbeleid de komende maanden in het centrum van de aandacht plaatst, maar waarvan de uitslag vervolgens door de raad wordt geïnterpreteerd?

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

