Donny en Real in de wacht: eerst de wedstrijden tegen Apoel

Al weken wordt Donny van de Beek achtervolgd door de vraag of hij nu wel of niet naar Real Madrid vertrekt. Dat hij naar de Spaanse hoofdstad afreist, staat overigens vast, de vraag is alleen wanneer.

De discussie rond de 22-jarige Ajacied is het gevolg van de regel om de transfermarkt tot 1 september open te houden, terwijl de competities al in augustus zijn begonnen. Aldus worden supporters weken in onzekerheid gehouden over de definitieve samenstelling van hun favoriete team. Voor een bedrijfstak van deze omvang een gotspe. Er wordt een product geleverd zonder kwaliteitsgarantie. Toch staan de KNVB en de Eredivisie CV, waar de achttien clubs uit de hoogste profafdeling deel vanuit maken, erbij en kijken ernaar. Een groot contrast met de Engelse Premier League, waar tussen de clubs een herenakkoord bestaat dat zodra de nieuwe competitie begint de handel met spelers stopt.

Dit geldt overigens alleen voor de Premier League, omdat de reglementen van de Europese voetbalunie (Uefa) toestaan dat clubs buiten Engeland wel tot 1 september in Groot-Brittannië kunnen blijven winkelen. Daarom is het een broodje aapverhaal dat Van de Beek pas op 8 augustus zekerheid over zijn transfer zou krijgen. De dag dat de Engelse clubs als deadline voor hun herenakkoord hadden bepaald, waardoor Paul Pogba voor Real Madrid niet meer te koop zou zijn.

Zoals het ook niet klopt dat Van de Beek voor de Spanjaarden als tweede keus achter Pogba geldt. De twee transfers staan op zich. Niet alleen omdat het twee verschillende type voetballers betreft, ook omdat Real Madrid als buitenlandse club zich niet aan het Engelse herenakkoord hoeft te houden en gewoon tot 1 september de aankoop van de Franse international kan afronden.

Zoals ook de overgang van Van de Beek naar de Spaanse topclub rond is. De vraag is alleen wanneer hij in Madrid gepresenteerd wordt. Real wil hem per direct overnemen, maar naar verluidt zou de raad van commissarissen van Ajax Marc Overmars (directeur voetbalzaken) hebben verzocht voor een constructie te gaan waarbij Van de Beek wordt verkocht en vervolgens een jaar aan Ajax wordt verhuurd. Om zo te voorkomen dat, na het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, het basiselftal alsnog drastisch wordt uitgehold. Met risico’s voor de zo opgewaardeerde internationale status van Ajax.

Bovenstaand scenario kan daarom niet los worden gezien van de noodzaak om de groepsfase van de Champions League te halen. Duidelijkheid daarover is er pas woensdag 28 augustus, nadat Ajax in de Johan Cruijff Arena de return tegen Apoel Nicosia heeft afgewerkt.

Daarom moet er serieus rekening mee worden gehouden dat pas dan duidelijk wordt of Donny van de Beek per direct naar Real Madrid vertrekt of in de zomer van 2020.

