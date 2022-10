Dom conservatisme betekende een klap voor de Britse kunsten. Maar what about Nederland?

Een jaar geleden ongeveer organiseerde Emmanuel Macron een ‘receptie’ in het Élysée. Ik schrijf ‘receptie’ omdat het op papier zo is genoemd, maar ga er maar van uit dat dit een Feest met de hoofdletter F is geworden. De genodigden waren, hou je vast: tweehonderd kunstenaars en kunsthandelaren. De aanleiding? Macron wilde deze mensen bedanken omdat ze van de stad Parijs het kunstcentrum van de wereld hadden gemaakt.

Dat kunstcentrum zijn, dat was tot een aantal jaar daarvoor nog niet zo duidelijk weggelegd voor Parijs. Vanuit de hele wereld kwamen mensen voornamelijk naar Londen voor de kunsten. Maar dit is veranderd door een steeds conservatievere regering. Waar vroeger het complete land totaal in de ban was (denk niveautje voetbalfinale) van de uitreiking van de prestigieuze Turner Prize, aan de kunstenaar met de beste tentoonstelling van dat jaar, is vandaag de dag het budget voor kunst in het Verenigd Koninkrijk gehalveerd. Met de brexit daarbovenop, waardoor in- en export wordt bemoeilijkt, verschoof een groot deel van de kunsthandel en de kunstscene naar Parijs.

En daar is Frankrijk terecht heel blij mee. Want kunst, cultuur en de levendigheid die deze scene met zich meebrengt, levert niet alleen heel erg veel geld op, het geeft sjeu aan een stad. Iedereen wordt daar dus beter en ook gelukkiger van.

Wat stom van de Britten, dat ze die opgebouwde status van Londen als kunsthoofdstad van de wereld zo in het water gooien, zou je nu kunnen denken. Maar what about Nederland? Het ingooien van de eigen Britse ruiten kan dom genoemd worden, maar de afgrond waar het Verenigd Koninkrijk naar afglijdt, lijkt bijzonder veel op hoe er in Nederland al jaren met de kunst wordt omgesprongen. We hebben nu toevallig voor het eerst in ongeveer honderd jaar een staatssecretaris (en ook een minister) met écht oprecht hart voor de kunsten, maar in Den Haag is de gemiddelde waardering nog steeds beneden alle peil.

Iets dat ook afstraalt op hoe mensen de kunsten op waarde schatten. Want wie nergens leert of leest of hoort hoe waanzinnig en veelomvattend en leerzaam en gelukkigmakend, en ook nog eens hoe lucratief voor alles en iedereen een florerende kunstwereld is, zal dat ook niet zo snel zelf bedenken.

Het gevolg is zelfs dat mensen die zouden moeten begrijpen dat de kunsten een perfecte bondgenoot voor ze zijn in het beter maken van de aarde en hoe we daarmee omgaan, niet zien dat de kunsten ervoor zijn om verhalen te vertellen, een spiegel voor te houden en de wereld waarin we leven zichtbaar en daarmee beter te maken – en dat zij de kunsten de oorlog verklaren middels het werpen van een blik goedkope soep naar een Van Gogh-schilderij.

En het conservatieve mensenspectrum klapt in zijn handjes. Want het zijn wéér de linkse gutmenschen die elkaar in de haren vliegen.

