Dolen door de spiegelpaleizen van Holleeder én justitie

De rechters die Willem Holleeder medio 2019 levenslang oplegden voor het aanjagen van onderwereldmoorden, vergeleken de Amsterdamse onderwereld van de jaren tachtig, negentig met ‘een spiegelpaleis’.

De eloquente rechtbankvoorzitter, Frank Wieland, vertelde me achteraf hoe onmogelijk het leek alle leugens en intriges van zó veel betrokkenen te onderscheiden van de waarheid. Dat spiegelpaleis noemde hij ‘een briljante metafoor’.

Was ik wel eens in zo’n doolhof van spiegels geweest? Ja, op een kermis. “Dan zie je het nu voor je,” zei Wieland.

Holleeder had in een stiekem door zus Astrid opgenomen gesprek gezegd dat je ook nieuws kunt máken: door desinformatie te verstrekken aan recherche of journalisten. Die uitspraak zag Wieland als waarschuwing. “In een spiegelpaleis vind je de weg door naar de grond te kijken, naar de basis: waar lopen de strepen.”

In de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol dwaalden mijn gedachten dinsdag af naar dat spiegelpaleis, toen zijn ex-compagnon Dino Soerel getuigde in Holleeders hoger beroep.

Allebei zijn ze in gescheiden processen tot levenslang veroordeeld voor het gezamenlijk geven van moordopdrachten, in een berucht ‘driemanschap’ met de in 2011 zelf geliquideerde Stanley Hillis. Allebei ageren ze tegen hun straf – Holleeder in hoger beroep, Soerel bij het Europese Hof.

Ze beschuldigen elkaar van leugens. Ze beschuldigen (kroon)getuigen van leugens. Soerel meed Holleeders blik, maar de haat was goed te voelen in zijn antwoorden over de ‘vieze spelletjes en strategietjes’ van zijn oude vriend.

We doken weer diep in de onderwereldgeschiedenis waarin vileine conflicten zoals altijd draaiden om dat verdomde geld.

Het gerechtshof worstelt niet alleen met alle tegenstrijdige verklaringen waarvan Holleeders lijvige dossier bol staat. Het worstelt ook met de gordiaanse knoop van strafprocessen om Holleeder heen.

Je had de Amsterdamse liquidatiezaak Passage, waarin Soerel en drie anderen levenslang kregen. Passage raakt in álles aan Holleeders moordproces. Daarnaast slepen gelieerde zaken zich tergend traag voort.

Holleeder is onder meer veroordeeld als opdrachtgever voor de liquidatie van de malafide vastgoedbaron Willem Endstra (2004). De vermoede uitvoerders van die moord zijn in 2016 vrijgesproken, maar hun hoger beroep kabbelt al vijf jaar (!) voort. De zaak tegen ‘het middenkader’ dat hen volgens justitie aanstuurde, moet na jaren nog steeds goed op gang komen.

Ontwikkelingen in ál die zaken zijn ook weer van belang voor de verwante processen – wat geregeld voor verrassingen en ergernissen zorgt, ook dinsdag weer bij Holleeder.

Niet alleen de onderwereld van toen was als een spiegelpaleis, maar ook het ondoorgrondelijke bouwsel van strafzaken dat justitie heeft geconstrueerd.

En wie doolt daar door die spiegelpaleizen? Juist. Zoekend naar de basis. Met liefde hoor, geen dank.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

Reageren? paul@parool.nl.