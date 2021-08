Dokter Simpel lost het klimaatprobleem wel even op hoor

Er is een vorm van naïviteit – u mag het ook domheid noemen – waar ik niet van af wil.

Voorbeeld.

Roken is slecht voor de mens.

Mijn oplossing is: verbied dan het roken!

Ik weet wel dat dit strijdig is met verschillende rechten, maar als de gezondheid in het gedrang komt, moet je iets verbieden.

Nog een voorbeeld. Van vroeger. De maximum snelheid moest honderd kilometer zijn. Oplossing van dokter Simpel: maak auto’s die niet harder kunnen of verplicht een blokje onder het gaspedaal zodat je niet harder kunt!

Op radio en televisie zegt men dat het broeikaseffect teruggedrongen moet worden in verband met de CO 2 -uitstoot.

Dokter Simpel: verbied de broeikassen!

Nogmaals, ik weet dat het naïef (en mogelijk dom) is, want de economie, de vrijhandel, de vrijheid, etc. etc. Maar wanneer het werkelijk code rood is, dan moet je met verboden komen. Als ik constant hoor: de opwarming van de aarde is grotendeels de schuld van de mens, dan moeten wij daar ook voor boeten. Wie niet boet, boet uiteindelijk met de dood.

Nu hoor ik ook dat er in een democratie partijen zijn die tegen die maatregelen zouden kunnen zijn en die op basis van dat standpunt een politieke meerderheid zouden kunnen krijgen.

Dat heet dan domme democratische pech. Ik geloof dat 90 procent van de partijen waarop ik heb gestemd nooit in de regering zijn gekomen. Veel van wat ik vroeger wilde, heeft het dus nimmer gered.

Je kunt ook de democratie afschaffen en vervolgens al die aarde- en mensenredddende maatregelen nemen, maar dat werkt dan alleen als de juiste mensen de macht hebben. Dat een dictatuur in handen komt van die juiste mensen is helaas nooit het geval.

Mijn overtuiging is dat de Aardling een nare maatregel liever vermijdt, zelfs als hij beseft dat het hem op de lange termijn voordeel oplevert. Hij is alleen een sociaal wezen als hem dat op korte termijn winst oplevert. Dat is bij nare besluiten nooit het geval.

Wat overtuigt de mens?

Hij is gevoelig voor geld. Je zou hem dus eigenlijk geld moeten schenken voor het niet vliegen en niet autorijden en geen vlees eten. Maar wat heeft hij dan aan geld? Niets.

Het allerbeste zou zijn: geen kinderen meer maken.

Dan hoor je: en wie zorgt dan straks voor al die oudjes?

Dokter Simpel zegt: de oudjes zelf.

Maar hoe krijg je minder kinderen?

Dat weet dokter Simpel nog niet.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.