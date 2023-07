doeiRutte, en nu door naar doei Attje, Jesse, Lilian en Sigrid

We dansten op het Leidseplein. Maandagavond tijdens het spontaan georganiseerde feestje #doeiRutte. Volgens deze krant waren we met 50. Een momentopname waarschijnlijk, want toen ik telde waren we met veel meer. GroenLinksers en een handvol PvdA’ers (die daarna een borrel hadden in De Spuyt waar rondging dat onze Marjolein nu dus naar Den Haag vertrekt). Veel jongeren van Rood, de studentenvakbond en een bont netwerk rondom Migreat, mensen die zich hardmaken voor de rechten van mensen op de vlucht.

Ik was er met Chris Aalberts met wie ik die avond éígenlijk een podcast op zou nemen, maar ja nu het dus eindelijk écht was misgegaan met onze Mark (of goed gegaan, afhankelijk van hoe bekeken) wilden we er graag ook even bij zijn. Speculaties over hoe nu verder. Want op zich was de toon wel gezet: Eerst Wopke Hoekstra weg. Toen Mark Rutte. En dan is het nu hopen dat Sigrid Kaag, Lilian Marijnissen, Attje Kuiken en Jesse Klaver begrijpen dat het ook voor hen einde verhaal moet zijn.

Om met de laatste twee te beginnen: door de samenwerking tussen hun partijen ligt het voor de hand dat er nieuw leiderschap naar voren wordt geschoven. Mijn vrees ligt er bij deze twee vooral in dat ze zullen azen op een ministerschap en dan zijn we nóg niet van ze af.

Dus Marjolein Moorman en Lisa Westerveld, als jullie straks de kar gaan trekken: duw alle beschimmelde rotzooi gauw van die wagen af, dan zou het zomaar wat kunnen worden op die linkerflank. (Vergeet het partijbestuur van de PvdA niet, daar zit een hoop rot. Weg ermee!).

Zéker als dan ook Lilian Marijnissen, met wie feitelijk niks mis is, maar op wie gewoon bijna niemand stemt, ruimte maakt voor Peter Kwint. Voeg daar Esther Ouwehand en Sylvana Simons aan toe en je hébt toch een links blok van jewelste. Eat that, Caroline!

Met als kers op de taart Jan Paternotte die, als alles gaat zoals zou móéten, het stokje van Sigrid Kaag overneemt, en, doe gek: trek Laurens Dassen mee. En Mirjam Bikker – die, inderdaad, met haar partij de ChristenUnie te vaak vergeten wordt in het linkse veld want net iets minder progressief, maar pak elkaar bij de hand en ga eindelijk eens stáán daar met z’n allen, sámen.

Want dat is waar het nu tijd voor is: alles overhoop gooien. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had.

Op rechts zijn de grote stappen nu gezet (natuurlijk krijgen we daar Dilan Yesilgöz en Derk Boswijk, en die gaan dat heel goed doen) en dat is voorsprong wanneer links het bij het oude laat.

Dus volgende week maandag een #doeiAttjeJesseLilianSigriddansfeest op het Leidseplein. Desnoods ter aanmoediging, maar liever ter viering. Komt allen!

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.