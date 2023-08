Doe niet zo moeilijk. Hoe vaak heeft Sinéad O’Connor dat gehoord?

Ik geef toe: ik heb eraan meegedaan. In een groep stonden we rond haar, we snoven misprijzend, we sisten. “Jij bent niet oké, chick.” Wees niet zo raar. Stel je niet aan. Loop in de pas. In onze pas, welteverstaan. Vooral niet in die van jezelf. En zij? Zij blikte terug. Een brutaal hoofd, de kin geheven. Tot wij ons allen van haar afkeerden.

Ik kijk naar de documentaire Nothing compares over Sinéad O’Connor en realiseer me: ik heb eraan meegedaan, de publieke vernedering van vrouwen die anders dan standaard waren.

Want ja, ik vond Nothing compares to you een mooi liedje, maar toen O’Connor een foto van de paus verscheurde, leek me dat nogal mal. Toen ze weigerde op te treden als het Amerikaanse volkslied werd gespeeld, vond ik dat overtrokken. Toen ze niet naar de Grammy’s kwam wegens uitbuiting in de muziekindustrie, dacht ik: meid, dan kom je niet. Doe niet zo moeilijk.

Doe niet zo moeilijk. Hoe vaak heeft Sinéad dat gehoord? En talloze andere publieke vrouwen die weigerden zich te conformeren? Afgelopen jaar zag ik documentaires over gevallen sterren die me schaamtescheuten in mijn buik bezorgden. Van Anna Nicole Smith, die ik altijd beschouwde als domme bimbo, maar achter wie een naar liefde hunkerend meisje bleek schuil te gaan. En wat te denken van Britney Spears? Toen zij haar haar afschoor en met verwilderd hoofd papparazzilenzen in blikte, vond de wereld dat hysterisch. Inmiddels weet ik dat een vrouw hysterisch noemen dé manier is om te zeggen: doe niet lastig, hou je kop. Maar Spears hield haar kale kop niet. Als een opgejaagd dier verloor ze haar geduld met de pulppers, met de muziekindustrie die haar in een brave meisjesmal had gepropt, met vieze interviewers die haar, piepjong, vroegen of haar borsten echt waren.

Nog altijd kampt Spears met mentale problemen, maar dat lijkt me niet raar. Bovendien vind ik inmiddels dat juist mensen met psychische kwetsbaarheden nooit belachelijk mogen worden gemaakt. Want hoe gek is gek eigenlijk?

Niet lang na haar pausverscheuring, verschijnt O’Connor op een concert ter ere van Bob Dylan. Als ze het podium betreedt, galmt het geloei van boeroepers door de zaal. Secondes. Een minuut. Langer. Daar staat ze, trots, zwijgend. Maar langzaamaan verandert haar blik. Van ongenaakbaar naar gekwetst. Uiteindelijk verlaat ze huilend het podium.

De documentaire toont vervolgens hoezeer O’Connor haar tijd vooruit was. Veel van haar strijdpunten zijn later erkend. De mogelijkheid tot abortus, misbruik in de kerk, het belang van homorechten. Niet gek voor iemand die continu voor krankzinnig is versleten.

De prijs was echter hoog. Vorige week heeft O’Connor het podium voorgoed verlaten, huilend naar ik vrees.

En dus zeg ik: handen af van hen die het soms uitschreeuwen.

Handen af van hen met vingers op zere plekken.

Handen af van vrouwen die hysterisch worden genoemd, puur omdat ze uitbreken.

Laat ze lopen in hun eigen pas. Zodat niemand meer als Sinéad hoeft te zingen: “To say what you feel is to dig your own grave.”

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.